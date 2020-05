TUTTI GLI OSPITI DI “MILANO-ITALIA, SCRIVIAMO UN NUOVO FUTURO”, EVENTO VIRTUALE SABATO 16 MAGGIO

(mi-Lorenteggio.com) MILANO, 14 maggio 2020 – Si chiama “Milano – Italia. Scriviamo un nuovo futuro” l’evento promosso dal PD Milano Metropolitana per sabato 16 maggio, in diretta su Facebook a partire dalle 14.30 e poi sulla piattaforma GotoMeeting.

Una maratona virtuale per parlare di fase 2 e fase 3, di ricostruzione, lavoro, mobilità, sostenibilità ambientale, scuola, università e molto altro, con sei ministri, quattro viceministri, sei sottosegretari, eurodeputati, parlamentari, assessori del Comune di Milano, sindaci, esponenti sindacali, associazioni del terzo settore, mondo imprenditoriale, società civile.

L’evento inizierà alle 14.30 con una plenaria in diretta sulla pagina Facebook del PD Milano Metropolitana, aperta dalla segretaria metropolitana Silvia Roggiani, seguita dagli interventi del segretario regionale Vinicio Peluffo, del sindaco di Milano Giuseppe Sala e chiusa dal vicesegretario del PD Andrea Orlando.

Al termine della plenaria, alle ore 15.15 la discussione proseguirà sulla piattaforma online Go-toMeeting, con esponenti del governo, stakeholders, eletti nelle istituzioni e amministratori locali riuniti attorno a 16 tavoli di lavoro:

Tavolo Ambiente con il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut e l’assessore Pierfrancesco Maran

Tavolo Cultura e turismo con il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini e l’assessore Filippo Del Corno

Tavolo Economia con il viceministro dell’Economia e delle Finanze Antonio Misiani e l’assessore Roberto Tasca

Tavolo Europa con il ministro per gli Affari Europei Enzo Amendola e il capodelegazione PD al Parlamento europeo Brando Benifei

Tavolo Innovazione e digitalizzazione con la deputata Marianna Madia

Tavolo Educazione e Formazione con la viceministra all’Istruzione Anna Ascani e l’assessora Laura Galimberti

Tavolo Università con il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi

Tavolo Lavoro e Terzo settore con la sottosegretaria al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali Francesca Puglisi e l’assessora Cristina Tajani

Tavolo Commercio e PMI con la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico Alessia Morani, l’eurodeputata Patrizia Toia e il consigliere regionale Pietro Bussolati

Tavolo Famiglie e condivisione con la sottosegretaria per i Rapporti con il Parlamento Simona Malpezzi

Tavolo Sport con il deputato Andrea Rossi e l’assessora Roberta Guaineri

Tavolo Sanità e welfare con la sottosegretaria al ministero della Salute Sandra Zampa e la consigliera regionale Carmela Rozza

Tavolo Mobilità sostenibile con la ministra alle Infrastrutture e ai Trasporti Paola De Micheli e l’assessore Marco Granelli

Tavolo Sicurezza con la ministra degli Interni Luciana Lamorgese, il viceministro Matteo Mauri e la vicesindaco Anna Scavuzzo

Tavolo Difesa e esteri con il minsitro degli Esteri Lorenzo Guerini e la viceministra Marina Sereni

Tavolo Giustizia e Legalità con il deputato Andrea Giorgis e il senatore Franco Mirabelli