Coronavirus. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buccinasco “on air”

Domenica 17 maggio alle ore 17 ragazze e ragazzi del CCR saranno in diretta radio con una trasmissione pensata e condotta da loro con testi e musica. Ci racconteranno come hanno vissuto questo periodo di lockdown

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 16 maggio 2020 – Ragazze e ragazzi del Consiglio Comunale come speaker radiofonici per raccontarci esperienze ed emozioni vissute nei mesi di lockdown per l’emergenza Covid-19 con la chiusura delle scuole e delle attività sportive, la didattica a distanza, la lontananza fisica dai propri amici. Un periodo in cui le attività del CCR, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Buccinasco, non si sono interrotte.

Anzi si sono intensificate. Gli incontri – in videoconferenza e con la guida degli educatori dell’associazione Vento di Terra – sono diventati settimanali (prima erano ogni 15 giorni) e hanno tenuto compagnia ai giovani consiglieri, contribuendo al confronto e alla condivisione di pensieri ed emozioni. Ne è nato un nuovo progetto, una trasmissione radiofonica che si potrà ascoltare in diretta domani, domenica 17 maggio alle ore 17 sulla web radio Shareradio.

“In questi mesi – spiega il vice sindaco David Arboit, assessore all’Istruzione – i lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi non si sono interrotti e, anzi, sono diventati un’ulteriore opportunità di crescita per i nostri studenti che hanno organizzato una vera e propria redazione per realizzare una trasmissione radiofonica con tanto di autori, conduttore, redattori che ci racconteranno come hanno vissuto questo periodo. Ora tocca a noi ascoltarli”.

Per il collegamento: http://www.shareradio.it/ > ascolta la direttamente Da dispositivi mobili: installare l’applicazione shareradio, disponibile sia per android che per iphone e gratuita (http://www.shareradio.it/ascolta-shareradio-mobile/).

