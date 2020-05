Canegrate. ADDIO A RINA FERRE’, ROGGIANI: “TERREMO VIVA LA SUA MEMORIA”

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 18 maggio 2020. “Se ne è andata all’età di 90 anni Rina Ferrè, staffetta partigiana e nostra iscritta al circolo di Busto Garolfo. Appassionata testimone della Resistenza, ha portato per anni la sua voce nelle scuole affinché non si perdesse mai il ricordo di ciò che è stato. Al fianco di suo padre, che faceva parte della Brigata Garibaldi, scelse il coraggio e combatté il nazi-fascismo per la libertà di tutti noi. Con la scomparsa di Rina non svanirà la riconoscenza e l’affetto con i quali terremo viva la sua memoria”.

Così in una nota la segretaria metropolitana del PD Silvia Roggiani esprime il suo cordoglio per la scomparsa della staffetta partigiana Rina Ferrè.

Redazione