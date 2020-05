Valutazione gioielli e pietre preziose a Milano

Milano, 19 maggio 2020 – La valutazione di gioielli e pietre preziose sono attività che presuppongono esperienza nel settore e comprovata conoscenza e competenza gemmologica: per questo motivo quando ci si trova nella condizione di voler richiedere la valutazione di un diamante o di un prezioso è fondamentale fare affidamento su “veri” professionisti. MV Luxury Group, attiva nel settore della valutazione di gioielli e pietre preziose a Milano da anni, garantisce ai propri clienti la migliore quotazione possibile.

Da cosa dipende la valutazione di gioielli e pietre preziose?

Gli elementi che possono incidere sulla valutazione di gioielli e pietre preziose sono numerosi e diversificati; tuttavia è possibile riassumere i più significativi:

Peso e dimensioni

Per quanto possa sembrare scontato, tra gli elementi che influiscono maggiormente nella valutazione dei gioielli vi sono il peso e le dimensioni. In ambito commerciale si è soliti mantenere la relazione secondo cui 1 grammo = 5 carati.

È opportuno sottolineare come alcune pietre difficilmente si trovino allo stato naturale in una caratura elevata (es: smeraldi, rubini e zaffiri): in questo caso il valore di 1 carato della pietra sale in maniera esponenziale. Al contrario, altre gemme che in natura sono rinvenibili in cristalli di grandi dimensioni possono avere valutazioni inferiori, come nel caso del quarzo o del topazio.

Colore

Le gemme possono assumere qualsiasi colore dello spettro visibile anche quando appartengono alla stessa famiglia mineralogica come accade nel caso di tormaline, i granati, i quarzi, i topazi.

Il colore costituisce una delle caratteristiche più rilevanti di una pietra: infatti, la tonalità, la saturazione e la luminosità della gemma definiscono il colore e l’aspetto esteriore della gemma.

Sebbene la preferenza per un colore appartenga alla sfera della soggettività, tuttavia il pregio di una pietra può essere legato anche alla saturazione e alla tonalità di verde della gemma stessa.

Al tempo stesso è opportuno sottolineare come il colore possa essere un aspetto rilevante nella fase di vendita ma non di acquisto: è infatti fondamentale non affidarsi unicamente al colore della pietra per non incorrere in valutazioni affrettate e poco vantaggiose. A titolo esemplificativo si può ricordare che, nel caso in cui venga eseguita una valutazione dei preziosi in maniera poco accurata è possibile che venga confuso, ad esempio, un topazio con una acquamarina (gemme dal valore di mercato molto diverso).

Influenza della luce

Le gemme e, di conseguenza la valutazione dei gioielli e delle pietre preziose, dipende anche dalla luce e dai fenomeni che scaturiscono tra cui la rifrazione, la diffrazione, la riflessione e l’interferenza. La luce può pertanto portare ad avere “strani effetti” su una pietra tanto che, talvolta, possono essere considerati veri e propri difetti o anche pregi.

Ad esempio, l’Alessandrite può variare da un colore tendente al verde ad uno rosso porpora in base alla sorgente luminosa che lo illumina.

Limpidezza

A differenza delle due caratteristiche precedenti, la limpidezza è non è una caratteristica esterna che agisce sulla pietra. Si tratta infatti di un elemento fondamentale nella quotazione dei preziosi che considera in maniera sostanziale la sua trasparenza: in generale, nella valutazione di una pietra preziosa minore è la quantità di inclusioni maggiore è il suo valore. Qualora le inclusioni siano presenti è preferibile che siano il più piccole possibili dal momento che, attualmente, vengono più apprezzate le gemme molto trasparenti. A questo proposito è opportuno sottolineare come nel caso dei diamanti esista un’apposita scala di riferimento per la limpidezza della pietra.

Valutazione gioielli a Milano

La valutazione di gioielli e pietre preziose a Milano è un'attività molto diffusa.