Home fitness, i consigli per allenarsi in casa e ottenere risultati

Milano, 21 maggio 2020 – L’estate è alle porte e volete rimettervi in forma senza iscrivervi in palestra? La buona notizia è che è possibile allenarsi in modo efficace anche a casa: basta saperlo fare nel modo giusto.

Non vi serviranno necessariamente accessori costosi o ingombranti; anche dei semplici elastici per la ginnastica faranno lavorare i vostri muscoli. In questo articolo scopriremo quali sono gli esercizi più efficaci e dove acquistare i migliori accessori e i migliori elastici fitness per l’allenamento casalingo, per rimettervi in forma senza lasciare il salotto di casa.

Come ci si allena in casa?

Proprio come in palestra, anche in casa è indispensabile fare qualche esercizio di riscaldamento: iniziate con lo stretching e passate a qualche attività più dinamica, come il salto della corda, i jumping jacks o una semplice corsa sul posto.

Terminato il riscaldamento, è tempo di dedicarsi all’allenamento vero e proprio. Se non avete mai fatto esercizio prima, vi consigliamo di dare un’occhiata ai tutorial su Youtube. Ci sono allenamenti per tutti i gusti: dal cardio, all’HIIT (High Intensity Interval Training), al pilates, passando per lo yoga.

Per ottenere risultati tangibili dovete identificare i vostri obiettivi e scegliere gli esercizi di conseguenza. Per perdere peso, meglio optare per esercizi cardio o per l’allenamento HIIT, ma in generale via libera a squat, plank, affondi, burpees e flessioni: tutti esercizi che possono essere effettuati anche senza accessori.

Per quanto tempo allenarsi?



Per vedere risultati con lo sport è indispensabile allenarsi con costanza: non necessariamente tutti i giorni, ma almeno 3 o 4 volte a settimana, per un minimo di 30 minuti.

Se siete alle prime armi non ponetevi obiettivi impossibili: meglio allenarsi anche solo dieci minuti, piuttosto che zero, e magari incrementare il tempo dell’allenamento col passare delle settimane.

La cosa più importante è creare un’abitudine: qualsiasi allenamento è sempre meglio di nessun allenamento!

Come rimanere motivati

Il successo o (l’insuccesso) di un programma di allenamento dipende da una cosa sola: la motivazione. Restare motivati è difficilissimo: all’inizio c’è sempre l’entusiasmo e la voglia di fare, ma come mantenerli?

Innanzitutto, non strafate: ascoltate il vostro corpo e non spingetelo al limite. Create un piano di allenamento, ma non sentitevi in colpa se saltate una sessione, piuttosto pensate ad organizzare quella successiva.

Per mantenere alta la motivazione il miglior consiglio è trovare un programma di fitness che vi diverta. Provate a scaricare le app di allenamento (molte sono gratuite), variate spesso gli esercizi e rivolgetevi alle community online per beneficiare del confronto con altri che hanno intrapreso lo stesso percorso.

Quali accessori mi servono?

Abbiamo detto che non è necessario utilizzare degli accessori, ma certamente questi possono rendere più vario l’allenamento e più efficaci gli esercizi. Alcuni accessori essenziali ed economici che potete acquistare includono una corda per saltare, dei pesetti, un tappetino ed una fascia elastica.

Quest’ultima è particolarmente utile perché aiuta a tonificare e ad allungare i muscoli di tutto il corpo: braccia, gambe, addominali e glutei, costa pochi euro e potete acquistarla facilmente su Amazon.

Se invece avete spazio in casa e volete fare un allenamento più efficace, valutate di investire in un tapis roulant pieghevole o in una cyclette. Entrambi, infatti, sono perfetti sia per il riscaldamento che per un allenamento più completo.

Il nostro consiglio, per fare una scelta oculata, è di leggere le recensioni dei clienti e di mettere a confronto i vari prodotti sui siti comparatori, che con le loro classifiche eleggono il miglior tapis roulant o la miglior cyclette su amazon del 2020 in base alle preferenze reali di chi ha già testato questi prodotti.

L. M.