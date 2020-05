Castiglione Olona (Varese). Incidente in moto, deceduto 19enne

(mi-Lorenteggio.com) Castiglione Olona, 28 maggio 2020 – Questa sera, intorno alle ore 21.00, in via Santino e Pompeo Mazzucchelli, all’altezza con l’intersezione con la S. P. 42, è avvenuto un gravissimo incidente, la cui dinamica è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Saronno. Un 19enne, mentre era a bordo della sua motocicletta, ha perso il controllo del proprio mezzo schiantandosi contro un muro, morendo sul colpo. Inutili i soccorsi dei Vigili del Fuoco e del personale medico di un’automedica e di quello di un’ambulanza della SOS, che hanno constatato il decesso del giovane.

V. A.