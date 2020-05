Rho. IMU: cambia il metodo di calcolo dell’acconto

Scadenza per il pagamento fissata al 16 giugno

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 28 maggio 2020 – Per l’anno 2020 è prevista un’importante novità sul metodo di calcolo dell’acconto IMU: solo per quest’anno, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato per l’anno 2019, sempre che la situazione degli immobili sia rimasta invariata.

In caso di variazioni avvenute nel 2019 e 2020 sono infatti applicabili modalità di calcolo alternative.

La scadenza dell’acconto è fissata al 16 giugno.

A decorrere dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, disciplinata dalla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio), che per molti aspetti è identica all’IMU applicata fino al 2019.

A tutt’oggi il Comune non ha ancora deliberato le aliquote per il 2020, che ad ogni modo dovranno essere utilizzate a conguaglio per la scadenza di dicembre, perché il termine è stabilito per legge entro il 31 luglio.

I servizi resi ai contribuenti avvengono con le seguenti modalità:

Informazioni e richieste calcolo sono disponibili:

· telefonicamente ai nr. 02.93332.553-558-numero verde:800144114 nei seguenti orari:

• dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

• martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30

· tramite posta elettronica all’indirizzo: tributi@comune.rho.mi.it

Le mail saranno evase in base all’urgenza attribuibile alla richiesta e comunque in tempo utile per garantire il rispetto delle scadenze. Non si darà seguito a richieste di calcolo per coloro che non hanno variato la propria situazione tributaria rispetto al 2019, mentre nuovi contribuenti e soggetti che hanno avuto modifiche relativamente ai propri immobili (ad es. percentuali possesso, cambio destinazioni d’uso etc.) potranno inoltrare la richiesta precisando le variazioni intervenute.

Dal sito del Comune è inoltre possibile accedere ad un calcolatore IMU con la possibilità di stamparsi il modello F24: Link https://www.comune.rho.mi.it/it-it/servizi/pagare-le-tasse-c/pagamento-imu-600-210-1-2d00e16b8d10febcb86e194db158589a

Accesso agli sportelli del Servizio Tributi

L’accesso agli sportelli, nella sede di via Villafranca 8, è consentito esclusivamente su appuntamento e per pratiche per le quali sia necessaria la presenza fisica contattando i numeri 02.93332.557-565 o scrivendo a tributi@comune.rho.mi.it

Si ricorda che per accedere agli uffici:

· è obbligatorio l’uso della mascherina;

· sarà misurata la temperatura corporea prima dell’accesso, che non dovrà superare i 37,5°C; in caso contrario non sarà consentito entrare.