CORSICO (MI) – SABATO 6 GIUGNO BICICLETTATA DELLA LISTA “ROSSA E SOLIDALE” PER CHIEDERE PIU’ PISTE CICLABILI

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 4 giugno 2020 – “Sabato 6 giugno, in sella alle nostre biciclette, attraverseremo la

città di Corsico per ribadire l’urgenza e la necessità storica di

ridisegnare la mobilità della nostra città in una modalità più

sostenibile e a misura di bicicletta.

Attraverseremo la città soffermandoci nei luoghi che consideriamo

strategici per questo progetto con l’idea che anche a Corsico, come

già realizzato in molte città europee, si possa sviluppare un piano di

ciclabilità diffusa e in sicurezza”.

Come Rossa e Solidale siamo contrari alla logica delle ciclabili

spezzatino e non inserite in un contesto di viabilità che veda la

convivenza in sicurezza di tutti i soggetti che percorrono le strade:

pedoni, ciclisti e automobilisti.

“Partiremo da via Cavour alle 17.30 per poi concludere il giro sulla

vigevanese, anche per supportare la petizione promossa da Legambiente

per la realizzazione di una ciclabile di collegamento fra la zona

dell’Omnicomprensivo Falcone-Righi/Liceo Vico con il centro città e

Bisceglie, di cui condividiamo le finalità.

Indosseremo simbolicamente una maglietta o qualcosa di rosso per

rendere più visibile il nostro flashmob alla cittadinanza.

Il giro toccherà il parco Travaglia ed il Giorgella”.