Giornata Mondiale dell’Ambiente: Vas con i giovani di Friday For future

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 4 giugno 2020 – Venerdì 5 giugno in occasione della giornata mondiale dell’ambiente, i giovani del movimento Friday for future Italia, scendono nelle piazze per testimoniare con la loro presenza la ripresa della loro attività per chiedere che le prossime scelte governative siano improntate al radicale cambiamento politico, sociale ed economico. L’ambiente, l’istruzione e le ricerca non possono più aspettare i tempi dei cosiddetti decisori. Questa volta i soldi ci sono, di conseguenza bisogna costruire progetti credibili e di respiro. Non c’è bisogno di costruire opere faraoniche e inutili (l’esperienza del passato non insegna niente: il Mose, le autostrade che attraversano il nulla, il Ponte sullo Stretto).

I giovani sono preoccupati del loro futuro e vogliono contare e decidere. Non possono assistere al mercato delle vacche e alle spinte delle lobby. Il paese sta uscendo da un disastro senza pari in termine di vite umane e di crisi che ha colpito tutti, per questo è importante il coinvolgimento di chi nei prossimi anni saranno adulti e che non potranno subire gli eventuali danni che saranno causati da scelte sbagliate.

La nostra associazione “VAS-VERDI AMBIENTE E SOCIETA’ onlus aps” non può che essere a fianco di questi giovani che rappresentano il nostro e loro futuro.

Sen.Guido Pollice ( presidente di vas )