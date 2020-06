Lissone. Un braccialetto e una “colonna sonora” per salutare l’anno scolastico

(mi-Lorenteggio.com) Lissone, 4 giugno 2020 – Un “braccialetto dell’amicizia” come segno di legame con i compagni e con gli insegnanti, un momento di festa rumorosa ma solitaria dal balcone di casa come colonna sonora per la fine delle lezioni.

Sono questi i due gesti proposti dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con i tre Istituti Comprensivi del territorio, in occasione dell’ultimo giorno di scuola, previsto per lunedì 8 giugno.

Non ci saranno quindi momenti collettivi e ritrovi fra classi, ma due momenti separati che uniranno virtualmente tutti gli alunni delle scuole lissonesi.

La prima proposta del Comune è quella di realizzare un braccialetto dell’amicizia: seguendo il video-tutorial disponibile nella sezione video del sito internet del Comune di Lissone (https://www.youtube.com/watch?v=0s8ZPXKoZz8), a tutti i bambini e ragazzi sarà rivolto l’invito a realizzarlo e a metterlo al polso: sarà il simbolico legame con tutte le persone con cui si è condiviso il percorso scolastico.

“Spesso i braccialetti dell’amicizia si scambiano, si donano, si ricevono in regalo – affermano il sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore all’Istruzione Renzo Perego – quest’anno tutto questo non è possibile, ma immaginate di indossare quello che avreste potuto ricevere dal compagno di banco, dal migliore amico, dal vostro insegnante!”.

La proposta dell’Amministrazione Comunale prosegue con un momento di festa individuale promossa per le ore 18 di lunedì 8 giugno.

Ogni bambino, ciascuno dal balcone di casa propria, potrà dare il proprio personalissimo saluto a questo anno scolastico così particolare e inaspettato semplicemente affacciandosi sul balcone di casa e suonando uno strumento musicale per salutare idealmente tutti i vostri amici.

La musica di ciascuno contribuirà a comporre la colonna sonora dell’arrivederci a settembre con l’inizio del nuovo anno scolastico!

“L’ultimo giorno di scuola rappresenta da sempre un momento davvero speciale – ribadiscono Monguzzi e Perego nella lettera di fine anno rivolta agli studenti – è la giornata dei saluti, degli arrivederci, degli abbracci, delle promesse, delle ansie, delle lacrime, dell’entusiasmo. Tutto questo carico di emozioni, quest’anno, non ci sarà. Dalla fine del mese di febbraio, avete imparato ad interfacciarvi con nuove metodologie di insegnamento che nonostante le iniziali difficoltà vi hanno permesso di proseguire nello svolgimento del programma. A qualcuno di voi, la scuola è persino mancata! Per questo motivo, come Amministrazione Comunale vorremmo proporvi di compiere due gesti che possano riunirci simbolicamente tutti insieme, proprio come avremmo fatto se fosse stato possibile salutarci di persona!”.

Da parte dell’Amministrazione Comunale giunge anche il saluto rivolto ai dirigenti scolastici, al corpo docente e ai genitori: “Ai dirigenti scolastici e agli insegnanti rivolgiamo il nostro ringraziamento per aver saputo lavorare in un contesto eccezionale, per aver prontamente messo in atto nuove metodologie di insegnamento che nonostante le iniziali difficoltà hanno permesso di proseguire nello svolgimento del programma. Nonostante il distanziamento fisico, avete saputo mantenere un collegamento sociale con la vostra classe ed i vostri ragazzi. Avete saputo trasformare un’emergenza in un’occasione di crescita”.

Ai genitori e alle famiglie dei ragazzi è stato esteso “un ringraziamento per aver saputo comprendere le criticità delle settimane più delicate e per aver affiancato i vostri figli per permetter loro di seguire le lezioni, di restare al passo con lo studio, di aiutarli nello svolgimento dei compiti. Abbiamo avuto modo di ammirare ed apprezzare l’attenzione da voi riposta sulla scuola, nella piena consapevolezza che da lì passa la crescita (non solo nozionistica, ma soprattutto civile e culturale) dei vostri figli, che sono gli adulti del domani a cui consegneremo la nostra Città”.