Corsico. Incidente lungo la Nuova Vigevanese, traffico in tilt

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 17 giugno 2020 – Ennesimo incidente all’incrocio tra la via Galvani e la Nuova Vigevanese, nella zona commerciale di Corsico in direzione Trezzano, dove, nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30 un furgone e un’auto si sono scontrate. Sul posto sono giunte tre ambulanze, una della Croce Rossa di Buccinasco, una della Croce Verde Baggio e una della Croce Viola di Rozzano, e un’automedica, che hanno portato i feriti, tre donne, una di 21 anni, una di 27 e una di 79 anni, due in codice giallo e uno in codice verde in ospedale.

Una lunga coda di auto e camion si è formata visto, in quanto il traffico è stato rallentato per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

V. A.