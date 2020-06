Aler ROZZA (PD): “L’INTERVENTO ALLE CASE BIANCHE SOLO PER LA VISITA DEL PAPA. E DOPO 3 ANNI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2020. “Gli abitanti delle Case bianche ringraziano papa Francesco”, esordisce con una battuta Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd, alla notizia che l’Aler, in via Salomone, ha in corso lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle cosiddette Case Bianche. E continua: “Peccato che siano passati 3 anni dalla visita del pontefice. Ma è fuor di dubbio che, seppure con notevole ritardo, gli interventi ‘urgenti’ alle Case bianche vengono fatti solo perché papa Francesco ha visto con i suoi occhi la condizione in cui vivevano quelle famiglie”.

Quindi, “sicuramente quei cittadini, come tutti coloro che abitano nelle case di edilizia residenziale pubblica, hanno diritto a vivere in alloggi dignitosi, ma spiace che l’assessore Bolognini e la Lega si facciano belli di un intervento solo perché il papa è andato proprio in quel luogo. Il Carroccio governa da più di 25 anni Regione Lombardia ed è triste constatare l’abbandono in cui lascia gli alloggi di proprietà dell’azienda regionale. Non vorremmo dover invitare papa Francesco in ogni casa popolare”, conclude Rozza.

V.A.