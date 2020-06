AMAGA ABBIATEGRASSO RINNOVA CDA E COLLEGIO SINDACALE

Il presidente Piero Bonasegale: “Il principio dell’alternanza come strumento per l’inserimento di nuove figure a fianco di profili di maggiore esperienza”

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 30 Giugno 2020 – Nuovo consiglio d’Amministrazione per Amaga, che in occasione dell’assembela dei Soci di venerdì 26 giugno è stato nominato assieme al Collegio Sindacale: rimarranno entrambi in carica per il prossimo triennio.

Nel nuovo CdA- accanto al Presidente Piero Bonasegale- entrano i Consiglieri Chiara Bardazzi, Jonathan Vittorio Albanese, Andrea Ranzani e Caterina Ibba.

Mentre nel Collegio Sindacale- a fianco del Presidente Salvatore Laguardia- sono stati nominati Patrizia D’Adamo e Fabio Alesi.

“Il nostro obiettivo – commenta il Presidente Piero Bonasegale – è quello di fare di AMAGA SpA un’azienda sempre più al servizio dei cittadini e del suo territorio. Colgo l’occasione per ringraziare i due membri uscenti del precedente CdA, per il buon lavoro svolto, con loro ho condiviso una bella esperienza caratterizzata da spirito collaborativo e forte senso di responsabilità. Per questa tornata di nomine si è voluto in larga misura dare spazio a nuovi soggetti nel segno dell’alternanza, siamo comunque anche in questo caso di fronte a professionalità che potranno contribuire a fare di AMAGA una realtà sempre più al passo coi tempi e in grado di rispondere al meglio alle sfide del futuro.– conclude Bonasegale – nel board di AMAGA sono stati nominati dei giovani professionisti, che sicuramente sapranno essere portatori di ulteriore valore aggiunto”.

QUI DI SEGUITO IL BOARD COMPLETO DI AMAGA:

CdA

PRESIDENTE Piero BONASEGALE nato a Magenta (MI) il 01/06/1964 (*manager);

CONSIGLIERE Chiara BARDAZZI nata a Magenta (MI) il 13/05/1981 (*libero professionista commercialista);

CONSIGLIERE Jonathan Vittorio ALBANESE nato a Milano (MI) il 18/08/1988 (*libero professionista commercialista)

CONSIGLIERE Andrea RANZANI nato a Abbiategrasso (MI) il 12/11/1968 (*amministratore di società);

CONSIGLIERE Caterina IBBA nata a Sassari (SS) il 07/02/1973 (*libero professionista ingegnere studio tecnico associato),

Collegio sindacale:

PRESIDENTE Salvatore LAGUARDIA nato a Vigevano (PV) il 07/04/1968 (commercialista revisore dei conti)

COMPONENTE Patrizia D’ADAMO nata a Robecco sul Naviglio (MI) il 24/08/1964 (commercialista revisore dei conti)

COMPONENTE Fabio ALESI nato a Casorate Primo (MI) il 13/07/1978 (commercialista)

