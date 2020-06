SEQUESTRO BUS SAN DONATO, DE CORATO: PER PERIZIA IL COLPEVOLE CONSAPEVOLE SUO GESTO, GLI VENGA REVOCATA CITTADINANZA

DOPO AVER SCONTATO MASSIMO DELLA PENA, SIA RIMANDATO IN SENEGAL

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 giugno 2020 – “La perizia psichiatrica richiesta

dalla Corte d’Assise di Milano ha certificato che Osseynou Sy

non e’ infermo di mente: era pienamente consapevole di cio’ che

stesse facendo e della strage che stava cercando di compiere. Mi

aspetto il massimo della pena per le accuse di strage, sequestro

di persona e incendio che gli sono state rivolte”. Lo dice

l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

locale, Riccardo De Corato in merito alla perizia da poco

depositata per accertare la “capacita’ di intendere e di volere”

del 47enne senegalese che, nel marzo 2019, ha sequestrato,

dirottato e incendiato sulla Paullese un bus con a bordo 50

ragazzini, due insegnanti e una bidella di una scuola media di

Crema.

“Fortunatamente – prosegue De Corato – non sono servite a nulla

le dichiarazioni farneticanti fatte durante il processo per

cercare di ottenere uno sconto di pena per infermita’ mentale.

Speriamo, ora, che la sentenza dia giustizia alle famiglie e ai

ragazzi segnati, probabilmente per tutta la vita, dalla

vicenda”.

“Gli venga revocata la cittadinanza e, dopo aver scontato il

massimo della pena senza riduzioni – conclude De Corato – venga

rispedito in Senegal”.