Milano. Sull’Autostrada A4 arrestato autotrasportatore spagnolo con 350 kg di hashish

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 luglio 2020 – Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano, monitorando alcune grandi arterie stradali che attraversano la città di Milano ed i veicoli c.d. “pesanti” che percorrono le stesse, martedì scorso hanno focalizzato l’attenzione su di un T.I.R. Volvo con targa spagnola che stava percorrendo l’Autostrada A4 in direzione Torino.

Il mezzo pesante appena superato il casello autostradale della Barriera Est di Milano ha effettuato, in modo anomalo, una sosta sulla corsia di emergenza ed il conducente è rimasto a bordo come ad attendere il sopraggiungere di qualcuno. Gli agenti, insospettiti dalla strana manovra, hanno deciso di sottoporre a controllo il veicolo.

Dopo aver praticato un foro nella parete metallica ed aver constatato che dietro vi erano delle confezioni di grosse dimensioni di colore nero, il conducente del TIR, un cittadino spagnolo di 34 anni, ha deciso di collaborare mostrando ai poliziotti l’apertura del vano c.d. “imbosco”: dietro la parete metallica vi era un vano artificiale nel quale erano alloggiate 43 grosse confezioni di colore nero contenenti complessivamente 350 kg di hashish.

“Bisogna innanzitutto sottolineare il grande impegno e il costante lavoro di tutti i rappresentanti delle Forze dell’ordine: infatti la Lombardia e’ prima in Italia per operazioni antidroga. Il tema dello spaccio, pero’, resta

purtroppo centrale nella nostra regione con conseguenze troppo spesso tragiche e continua a destare preoccupazioni nel nostroterritorio”. Lo dice l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, commentando i dati della relazione annuale della Direzione centrale antidroga.

L’assessore De Corato, quindi, esprimendo “rammarico per le troppe persone che ancora muoiono per l’abuso di stupefacenti”ha evidenziato come “in Lombardia gli stranieri denunciati per reati connessi alla droga sono il 60% a fronte del 40% dellamedia nazionale e le nazionalita’ prevalenti sono quelle marocchina, gambiana, albanese, nigeriana ed egiziana”.

“Non dobbiamo abbassare la guardia – ha concluso Riccardo De Corato – e allo stesso tempo sollecitare il Governo a fare in modo che alla Lombardia vengano destinate ulteriori risorse da mettere in campo contro i ‘venditori di morte'”.

V. A.