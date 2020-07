Milano. All’Acquatica al via il Milano Latin Beach: torna la tua Estate Latina targata Milano Latin Festival

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 luglio 2020 – Sarà latina anche l’estate 2020 dei milanesi. Musica, Dj set, degustazioni e lounge bar non mancheranno nemmeno in questa particolare estate post lockdown. E si tornerà a ballare. Per due mesi tutti i martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle 20.00 alle 3.00, potremmo vivere serate indimenticabili in un’oasi latinoamericana a pochi passi da casa. E non poteva essere altrimenti perché da 31 anni Milano è la capitale estiva della salsa, della bachata dei balli latinoamericani, della cultura, dei grandi eventi che attirano centinaia di migliaia di appassionati. Non potevamo darla vinta al virus e così, con tutte le precauzioni del caso, ripartiamo in punta di piedi ma con la stessa determinazione per un’estate ancora tutta da vivere.

Dopo l’annuncio che il Milano Latin Festival avrebbe “saltato un turno” a causa della Pandemia e la decisione di rimandare l’intero palinsesto del programma all’estate 2021 il direttore Fabio Messerotti aveva promesso che avrebbe fatto il possibile per regalare a Milano, anche quest’anno, un’estate latina.

Promessa mantenuta. “Non potevamo lasciare Milano senza il suo Festival Latino. Molti saranno costretti a restare in città senza poter andare in vacanza o dovranno limitarne la durata – spiega Fabio Messerotti – Per questo ci siamo dati da fare per regalare alle serate milanesi la spensieratezza a cui ci eravamo abituati con le edizioni del Milano Latin Festival, dando vita al Milano Latin Beach. Naturalmente tutto è organizzato seguendo le direttive emanante dal Governo e dalla Regione Lombardia per l’emergenza post Covid e saranno garantite distanza e controlli sulla sicurezza. Dopo mesi di lockdown e con la crisi economica che galoppa abbiamo messo in campo, prezzi che possano consentire a tutti serate di divertimento e relax”.

Le serate speciali:

One Two – One Two con radio m2o – 23 luglio – 30 luglio – 27 agosto

Lady’s Night edizione speciale – tutti i martedì a partire dal 21 luglio (con ingresso a 4 euro per le donne)

(urbana, reggaeton, trap) – il giovedì

° (salsa, bachata, merengue) – venerdì e domenica

– il sabato

Un omaggio per tutti.

Il primo fine settimana di Milano Latin Beach, da giovedì 9 a domenica 12 luglio, l’ingresso è gratuito con prenotazione su mailticket.it.

Dal 16 luglio al 6 settembre l’ingresso sarà di 8 Euro con prevendite su Mailticket e Tiketone. Il martedì 4 Euro per le donne.

Come raggiungerci

Con i mezzi: M1 De Angeli + Atm linea bus 80 (direzione Quinto Romano). M5 San Siro Stadio + Atm linea bus 80 (direzione Quinto Romano)

In auto: Tangenziale Ovest – Uscita San Siro – Fiera (via Novara direzione centro città). Costo del parcheggio 3 Euro

