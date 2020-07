Estate insieme a Buccinasco: ricco di iniziative il programma al Lago Santa Maria

Buccinasco (23 luglio 2020) – Un’estate insieme a Buccinasco, nella splendida cornice del Lago

Santa Maria (Gudo Gambaredo), oasi di benessere immersa nel Parco Agricolo Sud Milano.

Da sabato 25 luglio a domenica 13 settembre, ogni sabato e domenica, il Comune di Buccinasco e

le associazioni del territorio propongono laboratori inclusivi per bambini, ragazzi e adulti, sport,

ballo, esibizioni, spettacoli teatrali, serate musicali e danzanti a tema.

Occasioni per ritrovarsi e trascorrere insieme intere giornate all’aria aperta, nel rispetto delle

prescrizioni anti Covid. INGRESSO E PARTECIPAZIONE GRATUITA.

“Il progetto – spiegano l’assessore all’Associazionismo Mario Ciccarelli e la consigliera comunale

Giulia Lauciello – nasce dalla volontà di riscoprirsi comunità promuovendo i legami sociali e il

benessere della persona, dopo il periodo di pandemia legato all’emergenza Coronavirus. Occasioni

di incontro e partecipazione, grazie alle associazioni del territorio che ogni fine settimana dal 25

luglio sino a settembre proporranno numerose attività rivolte a tutti creando momenti di

aggregazione e socialità, con uno sguardo inclusivo affinché nessuno resti indietro, contrastando

così la solitudine e il malessere psicofisico per ritrovare una dimensione di serenità, gioia,

leggerezza e spensieratezza”.

“Crediamo sia importante – continuano – creare opportunità per riconquistare la socialità perduta

durante i mesi di lockdown, coltivando i valori dell’accoglienza, dell’altruisimo e della solidarietà

ponendo la persona al centro. Ringraziamo le associazioni del territorio, che in rete tra loro

proporranno alla cittadinanza tante occasioni di divertimento e offriranno la possibilità anche di

partecipare gratuitamente ad attività sportive e laboratori di teatro, danza, arte.

Un’armonizzazione di intenti per raggiungere un obiettivo comune che prende il nome di sostegno

sociale”.

Parteciperanno le associazioni: Artènergia, A.S.D. Crac Bionics Buccinasco, A.S.D. Do Jang Rising

Hwarang, A.S.D. Yoga Anahata, A.S.D. Studio Danza E Oltre, A.S.D. Shoshin Shitoryu Karatedo,

Associazione Culturale Van-Ghe’, Auser Attivamente Buccinasco, Benny’s Band, Cable Milano,

Canottieri S. Cristoforo Milano, Messinscena, ProLoco Buccinasco, Queen Beach, Studio Larosa

Dance, insieme a cittadini volontari.

ARRIVARE IN BICICLETTA O A PIEDI

Per raggiungere il Lago Santa Maria consigliamo un percorso in bicicletta o a piedi lungo il

camminamento protetto che sottopassa la Tangenziale Ovest, con accesso fra via Romagna e via

Archimede. Da lì, dopo aver attraversato la frazione di Buccinasco Castello, proseguire lungo via

Pezzoli e via De Amicis.

INGRESSI AL LAGO SANTA MARIA E MISURE ANTI-COVID

L’ingresso 1 sarà riservato all’accesso dello staff e di chi arriva a piedi o in bicicletta; l’ingresso 3

(parcheggio ristorante “La dama del Lago”) per chi arriva in auto.

Ai sensi della normativa Anticovid-19 i volontari in entrambi gli ingressi accoglieranno gli ospiti per

il triage: sarà rilevata la temperatura, saranno igienizzate le mani, sarà controllato il possesso della

mascherina (da indossare negli spazi chiusi e negli spazi aperti quando non è garantito il

distanziamento: chi non ha la mascherina non può accedere all’area), si dovrà compilare e firmare

il modulo di Autodichiarazione (da scaricare sul sito del Comune). Per i minorenni non

accompagnati il modulo dovrà essere firmato anche dei genitori con allegato un documento

d’identità.

Per tutti i fine settimana, sarà possibile pranzare e cenare presso la location.

In caso di brutto tempo la programmazione della giornata sarà annullata.

SPORT SENZA BARRIERE

Dal 27 luglio all’11 settembre dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 la Canottieri San Cristoforo

Milano dà l’opportunità ai minori dai 13 ai 18 anni con disabilità fisica e intellettiva e ai minori di

famiglie in difficoltà economica di utilizzare le canoe, praticando attività fisica e sportiva ed

esplorando il lago insieme all’istruttore.

Per prenotare il tour attorno al lago, contattare Umberto Pagotto al numero 335 5826498 dalle 10

alle 16.

PROGRAMMA DEL PRIMO FINE SETTIMANA

SABATO 25 LUGLIO

ORE 9.30 INAUGURAZIONE MANIFESTAZIONE

Dalle 10 alle 11.30 – Area verde adiacente alla Sala da ballo 2

Taekwondo

Attività dedicata ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

a cura di Orlando Saccomanno (Asd Do Jang Rising Hwarang)

Dalle 10 alle 11.30 – Sala da ballo 1

Di padre in figlio

Laboratorio teatrale per tutte le fasce d’età

a cura di Marco Fagnani (Artènergia)

si consiglia abbigliamento comodo

Dalle 10 alle 12 – Sala da ballo 2

Basket inclusivo

Attività dedicata ai bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni

a cura di A.S.D. Crac Bionics Buccinasco

Dalle 10 alle 12 – Fienile

Semina e collage in natura

Laboratorio per bambini dai 2 anni in su

a cura di Elena Gramatica e Irene Gullo

Dalle 10.30 alle 11.30 – Area Verde Canottieri San Cristoforo in riva al lago

Yoga

Attività dedicata a ragazzi e adulti dai 14 anni

a cura di Rossana Castelluccio (A.S.D. Yoga Anahata)

Portare tappetino e copricapo

Dalle 10.30 alle 11.30 – Ritrovo Area Verde Canottieri San Cristoforo in riva al lago

Fitwalking (camminata veloce)

Giro del lago dedicato ad adulti e bambini accompagnati

a cura di Gigi Mastrangelo (Cable Milano)

Dalle 11.30 alle 12.30 – Sala da ballo 1

Danza per bambini

Laboratorio dedicato a bambine/i dai 6 ai 10 anni

a cura di Claudia Caserini e Chiara Fazzalari (Messinscena)

Dalle 15.30 alle 16.30 – Sala da ballo 2

Karate

Attività dedicata a tutte le fasce d’età

a cura di Veronica Massaro (A.S.D. Shoshin Shitoryu Karatedo)

Dalle 16 alle 18 – Sala da ballo 1

Teatro bambini

Laboratorio dedicato a bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni

a cura di William Medini (Artènergia)

Dalle 16 alle 18 – Fienile

Caffè letterario

Laboratorio per anziani e adulti con disabilità

a cura di Elena Gramatica e Irene Gullo

Dalle 16.30 alle 17.30 – Sala da ballo 2

Difesa personale

Attività dedicata alle donne dai 15 anni in su

a cura di Veronica Massaro (A.S.D. Shoshin Shitoryu Karatedo)

Dalle 18 alle 20 – Sala da ballo 1

Teatro adulti e ragazzi

Laboratorio dedicato ad adulti dai 18 agli 80 anni

a cura di Antonio Margiotta, Emy Losito, Valentina Santagostino Bietti (Artènergia)

DOMENICA 26 LUGLIO

Dalle 10 alle 11 – Sala da ballo 2

Karate

Attività dedicata a tutte le fasce d’età

a cura di Veronica Massaro (A.S.D. Shoshin Shitoryu Karatedo)

Dalle 10 alle 12 – Sala da ballo 1

Teatro bambini

Laboratorio dedicato a bambine/i dai 6 ai 10 anni

a cura di Fabio Cercone (Messinscena)

Dalle 10.30 alle 11.30 – Area Verde Canottieri San Cristoforo in riva al lago

Fitwalking (camminata veloce)

Giro del lago dedicato ad adulti e bambini accompagnati

a cura di Gigi Mastrangelo (Cable Milano)

Dalle 10.30 alle 11.30 – Area Verde Canottieri San Cristoforo in riva al lago

Yoga

Attività dedicata a ragazzi e adulti dai 14 anni

a cura di Berlinde Van Der Werf (A.S.D. Yoga Anahata)

Portare tappetino e copricapo

Dalle 11 alle 12 – Sala da ballo 2

Difesa personale

Attività dedicata alle donne dai 15 anni in su

a cura di Veronica Massaro (A.S.D. Shoshin Shitoryu Karatedo)

Dalle 16 alle 18 – Sala da ballo 1

Teatro bambini

Laboratorio dedicato a bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni

a cura di William Medini (Artènergia)

Dalle 17 alle 18.30 – Sala da ballo 1

Danze popolari

Laboratorio dedicato a tutte le fasce d’età

a cura dell’Associazione Culturale Van-Ghe’

Dalle 18 alle 19 – Sala da ballo 2

Danza adulti

Laboratorio dedicato agli adulti dai 18 anni in su

a cura di Claudia Caserini e Chiara Fazzolari (Messinscena)

Dalle 19 alle 21 – Sala da ballo 2

Teatro adolescenti/adulti

Laboratorio dedicato agli adulti e agli adolescenti dagli 11 ai 17 anni

a cura di Claudia Caserini e Chiara Fazzalari (Messinscena)

Dalle 18.30 alle 19.15 – Sala da ballo 1

Immergiti negli anni 20

Lezione di charleston con William (Benny’s Band)

Dalle 21 alle 21.30 – Sala da ballo 1

Un tuffo negli anni 50… impara i primi passi di boogie woogie

Lezione di boogie woogie con Manuel e Matilda (Benny’s Band)

Dalle 21.30 alle 24 – Sala da ballo 1

Serata danzante di swing

Con dj Ivan Jive, intrattenimento e animazione a cura dello staff di Benny’s Band

Dalle 21.30 alle 24 – Sala da ballo 2

Serata danzante latina

Intrattenimento e animazione a cura dello staff di Queen Beach