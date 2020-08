Gianluca Vitali, candidato Sindaco M5S di Corsico: “Cosa succede al quartiere ex Burgo?”

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 4 agosto 2020 – Riceviamo e pubblichiamo:

Ormai da qualche settimana a Corsico sono stati avviati lavori di scavo nell’area ex Burgo. I lavori

riguardano la bonifica nell’area nord di via Iotti, all’angolo con via Oberdan e ai confini con la

ferrovia. A fronte di un costo dichiarato di oltre mezzo milione di euro, nel cartello affisso all’ingresso

del cantiere non c’è traccia delle informazioni obbligatorie per legge, come gli estremi

dell’autorizzazione, e sull’albo pretorio del Comune a oggi non risulta pubblicato il progetto di

bonifica.

Il Comune di Corsico ha già un consumo di suolo da record nazionale – è al quindicesimo posto in

Italia per percentuale di suolo cementificato* – e in un quartiere totalmente privo di servizi, come il

quartiere ex Burgo, procedere o meno con altra cementificazione deve essere una scelta lasciata

alla futura amministrazione. La fretta con cui si sta realizzando questo intervento lascia forti dubbi.

A parte le irregolarità di forma l’attuale PGT esclude espressamente la realizzazione di altri edifici a uso residenziale in quell’area ma l’operatore aveva presentato una richiesta di deroga che la Giunta Errante si era riservata di valutare. Il fallimento della scorsa amministrazione con il conseguente commissariamento aveva bloccato la decisione. Ora l’avvio deilavori fa temere che si vogliano mettere i cittadini di fronte a un atto compiuto e quindi ho fattorichiesta di accesso agli atti per verificare i documenti e capire quali lavori stiano realizzando, quali

siano gli interventi in programma e – soprattutto – quale sia il progetto previsto dopo la bonifica per

l’area ex Burgo di Corsico. Solo adesso, a ridosso delle ferie estive, è stata pubblicata sull’albo

pretorio la documentazione relativa al provvedimento di adozione, a firma della Commissaria

prefettizia, della variante al Piano Particolareggiato di Recupero relativo all’area, che prevede una

modifica della destinazione urbanistica e la realizzazione di ulteriore residenziale e nuovi parcheggi.

Ora c’è tempo un mese per presentare osservazioni, cosa che faremo sicuramente dopo avere

studiato i documenti. Aggiornerò sullo sviluppo della vicenda.

Gianluca Vitali, candidato Sindaco Movimento 5 Stelle di Corsico

* fonte ISPRA