(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 9 agosto 2020 – In questa tranquilla serata d’agosto, dove in città regna la quiete, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un 13enne è stato aggredito tra il parcheggio del “Il Gigante” e l’ingresso di via Parco Pertini.

Sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri insieme ad un’ambulanza della Croce Verde Baggio, che, dopo le prime cure, lo hanno trasportato in codice verde al San Carlo.

V. A.