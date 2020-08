(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 agosto 2020 – Questa notte, intorno alle ore 2.50, in via Forze Armate, all’incrocio con via Olivieri, è avvenuto un grave incidente stradale. Una vettura, per evitarne un’altra, ha terminato la sua corsa contro un ostacolo. Sette, i giovani coinvolti, tutti 20enni: quattro di loro sono stati soccorsi e portati in ospedale in codice giallo, mentre, la Polizia Locale ha compiuto tutti i rilievi per accertare la dinamica del sinistro e le responsabilità.

V. A.