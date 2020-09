Nazionale Artisti Tv e Nazionale Italiana Comici in campo a Bareggio

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 1 settembre 2020 – ll centro sportivo “Magistrelli” di via Matteotti è stato scelto dalla Nazionale Italiana Comici per disputare una partita di calcio il cui ricavato andrà al reparto cerebrolesioni del centro riabilitativo di Villa Beretta, ospedale Valduce di Costa Masnaga. L’appuntamento è per il 20 settembre.

Lunedì 7 settembre, invece, la Nazionale Artisti Tv terrà la prima giornata di allenamento della nuova stagione sportiva 2020-2021.

“Per noi è motivo di grande orgoglio ospitare a Bareggio entrambe le Nazionali che da molti anni propongono le loro attività coniugando l’aspetto ludico con quello benefico – commentano il sindaco Linda Colombo e l’assessore allo Sport Mimmo Bonomo -. Un ringraziamento particolare alla società SSD Polisport Eventi, che ha preso in gestione il centro sportivo comunale di via Matteotti e, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, nel giro di poco tempo è riuscita a rimetterlo a nuovo e a valorizzarlo, tanto da renderlo appetibile anche a realtà conosciute a livello nazionale”.