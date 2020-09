Come navigare da casa con le prestazioni Internet migliori

Milano, 10 settembre 2020 – Le connessioni ad Internet non sono tutte uguali specie quando non si accede alla Rete solo per scaricare la posta elettronica e per comunicare attraverso i social network. Per navigare da casa con le prestazioni Internet migliori, infatti, la connessione con la tecnologia in fibra ottica è sempre da scegliere, rispetto all’ADSL, se c’è la copertura.

Internet per la casa, tutti i vantaggi della Super Fibra

Offerta internet wind casa, in tal caso, è proprio quello che ci vuole visto che l’operatore propone il contratto Super Fibra con una velocità che può raggiungere 1 Gbps. In particolare, l’offerta Super Fibra della Wind si può sottoscrivere attivando una nuova numerazione telefonica, oppure mantenendo il vecchio numero ma cambiando operatore con la formula ‘Passa a WindTre’ che, tra l’altro, in questo momento grazie ad una promozione in corso permette di avere in regalo il servizio Amazon Prime per 1 anno.

Come collegare a casa decine di dispositivi alla massima velocità di navigazione

Sebbene costino un po’ di più rispetto all’ADSL, infatti, le offerte Super Fibra di Wind sono proposte a prezzi super competitivi assicurandosi per la casa una connessione ad Internet con cui è possibile fare di tutto, dalla visione di film e di serie Tv in streaming alla connessione contemporanea di decine di dispositivi senza che si registrino mai perdite di prestazioni e di velocità.

In base alla copertura ed alla tecnologia disponibile sul territorio, la Super Fibra in FTTH è fino a 1 Gigabit/s in download, e fino a 200 Mb/s in upload. Mentre in FTTH Aree Bianche la Super Fibra di Wind offre una velocità fino a 1 Gigabit/s in download, e fino a 300 Mb/s in upload. Dove invece non c’è la copertura in fibra, la Wind propone comunque l’ADSL con una velocità fino a 20 Mb/s in download, e fino 1 Mb/s in upload, ed anche quella fino a 7 Mb/s in download, e fino a 256 Kb/s in upload.

Super wi-fi sulla rete top quality network per il massimo delle esperienze ludiche

In più, grazie al super wi-fi ed alla rete top quality network della Wind, la connessione ad Internet in banda larga è ideale pure per il divertimento di tutta la famiglia con i videogiochi. Così come con la promozione in corso nel canone mensile della Super Fibra la Wind regala gigabyte illimitati per gli smartphone, ogni mese, che sono subito attivi senza l’applicazione di costi aggiuntivi.

Promozione Internet di Wind a banda larga, il modem gratis e le chiamate illimitate

Nella promozione corrente della Wind, che sta proponendo la Super Fibra a meno di 30 euro al mese, c’è incluso pure il modem a zero euro, anziché pagare un contributo standard di 5,99 euro mensili, e le chiamate illimitate dal telefono fisso.

Nel dettaglio, il modem gratis di Wind che viene proposto con la connessione ad Internet in Super Fibra è di ultima generazione con l’assistenza gratuita per la riparazione, e con la sostituzione in caso di eventuali guasti oppure di malfunzionamenti.

L. M.