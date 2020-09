Magenta. Dopo il successo degli eventi estivi, ecco le iniziative di settembre

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 15 settembre 2020 – Dopo il grande successo degli eventi di luglio e agosto prosegue anche per il mese di settembre la rassegna estiva del Comune di Magenta.

Sono centinaia i magentini che nelle settimane appena trascorse hanno partecipato alle

iniziative proposte dalle associazioni della città, un’alta affluenza che ha premiato

l’impegno degli organizzatori e dimostrato la voglia dei cittadini di tornare a vivere momenti

di socialità in completa sicurezza e con il massimo rispetto delle norme anti-covid. “È stato

proprio questo il senso che abbiamo voluto dare a alla rassegna: permettere ai magentini

di tornare a socializzare e a vivere la città, tutelando la salute di tutti, dopo un difficile e

lungo periodo di isolamento – ha spiegato il sindaco di Magenta, Chiara Calati – È stata

davvero ampia la partecipazione della città, basta pensare che solo all’evento organizzato

dal Comune in collaborazione con il Parco del Ticino presso il centro La Fagiana erano

presenti più di 200 persone. A queste si aggiungo i numerosi cittadini che hanno

partecipato a ‘San Rocco in cascina’, alle iniziative promosse dalla biblioteca comunale e a

tutti gli appuntamenti del fitto calendario di luglio e agosto – ha aggiunto il primo cittadino

ricordando che – l’impegno continua con gli eventi in calendario per il mese di settembre”, ha concluso Calati.

Gli eventi di settembre

– Sabato 5 settembre

Tensostruttura di via Matteotti, orario 7.30-13

Open day per la stagione di ginnastica artistica, a cura di Cief

– Sabato 12 settembre

Campo sportivo parrocchiale via Isonzo, Pontevecchio dalle ore 19.30

Festa patronale di Pontevecchio, A cura del Corpo Musicale Santa Cecilia.

– Domenica 13 settembre

Tensostruttura di Via Matteotti, dalle 10.30

Festa Magenta Cricket Club, presentazione alla Cittadinanza delle attività, proiezione

partite, dibattiti, a cura di Magenta Cricket Club.

– Sabato 19 settembre

Tensostruttura di Via Matteotti, ore 21

Recital per Elisa, a cura di Cuori Grandi Onlus e Amici della Lirica.

– Venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre

Villa Colombo, Viale Lombardia 15/F

Venerdì 18 dalle ore 19.30, introduzione alla serata e yoga nel parco e Jam musicale.

Sabato 19 settembre dalle ore 14 open day di presentazione corsi e attività del Progetto

La Casa delle Culture e dimostrazione degli allievi del Corso di Teatro Ragazzi, a cura di

Ciridì e di La Casa delle Culture.

– Venerdì 25 settembre

Tensostruttura di Via Matteotti, ore 21

Concerto lirico per coro, pianoforte e voci soliste, a cura del Coro Civico Città di Magenta

(durante la serata si raccolgono donazioni a favore di AICIT)

Gli eventi di luglio e agosto

– Giovedì 9 e venerdì 10 luglio

Parco di Villa Naj Oleari

‘Note stellate’, a cura di Totem – la tribù delle arti

– Mercoledì’ 15 luglio

Tensostruttura di Via Matteotti,

Concerto della Fanfara Nino Garavaglia, a cura dell’Ass. Naz. Bersaglieri Sezione “F.

Magna”

– Sabato 25 luglio

Tensostruttura e Piazza Mercato

Corso di guida avanzata per motociclisti

A cura di Motoclub Magenta

– Dal 3 al 7 agosto

Parco di Villa Colombo

‘Sogno di una notte d’estate: tramonti in villa’

A cura della Associazione tra artisti Ciridì.

– Giovedì 6 agosto

Evento itinerante

‘Banda in bici’, a cura della Banda 4 Giugno 1859

– Domenica 16 agosto

Presso Cascina Bullona

‘San Rocco in Cascina’, a cura del Comitato agricolo del Magentino

– Da mercoledì 19 a sabato 22 agosto

Sala Consiliare di via Fornaroli e Tensostruttura di Via Matteotti

‘Meeting per la pace fra i popoli – Special edition 2020 a Magenta’

Trasmissione in streaming di convegni, incontri, eventi a cura del Centro Don Tragella

Gli eventi organizzati dalla biblioteca comunale ‘Oriana Fallaci’

– Giovedì 16 luglio

Presentazione del libro ‘Le canzoni del cuore’ di Marcus e Nadine con intrattenimento

musicale;

– Venerdì 24 luglio

Presentazione dei romanzi ‘L’odore dei limoni’ e ‘Argento nero’ alla presenza delle autrici

Luisa Busti e Alba Passarella;

– Giovedì 30 luglio

Presentazione del libro ‘Lo Sciamano della Alpi’ alla presenza dell’autore Michele

Marziani, in collaborazione con il Cai di Magenta e con il Coro Civico di Magenta;

– Giovedì 27 agosto

Presentazione del libro ‘Lungo il Naviglio Grande’ alla presenza dell’autrice Francesca

Rognoni.