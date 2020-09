Visita Ufficiale a Milano del Presidente della Repubblica Federale di Germania Frank-Walter Steinmeier

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2020 Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricevuto a Milano il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier in visita ufficiale in Italia.

Giunti dall’A4 i due cortei Presidenziali hanno attraversato la città, da Viale Certosa, passando per Corso Sempione fino al centro storico e in Duomo. Tutti il percorso è stato bloccato all’attraversamento dei pedoni, al passaggio dei mezzi pubblici e del traffico.

A Palazzo Reale, dopo gli onori militari, i due Presidenti si sono intrattenuti a colloquio e, successivamente, hanno ascoltato le testimonianze di alcuni degli ex pazienti italiani del Covid19 ospitati nei mesi scorsi in strutture sanitarie tedesche e del personale medico e paramedico.

Mattarella e Steinmeier hanno incontrato poi i sindaci delle città gemellate italo-tedesche con interventi del Presidente dell’ANCI Antonio De Caro, del Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni tedeschi, Ralph Spiegler, dei Sindaci di Uggiate Trevano, Rita Lambrughi, di Adelsdorf, Karsten Fishkal, di Perugia, Andrea Romizi, dell’Assessore di Potsdam, Noosha Aubel, del Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, del Sindaco di Garmish-Partenkirchen, Elisabeth Koch, del vice Sindaco di Bologna, Valentina Orioli, e di Marcus Lewe, Sindaco di Munster, Rappresentante dell’Associazione nazionale delle città tedesche.

Mattarella e Steinmeier hanno quindi rilasciato dichiarazioni alla stampa.

Nel pomeriggio, all’Hangar Bicocca, i due Capi di Stato prenderanno parte al panel di studio “La rinascita al tempo del Covid”che vedrà gli interventi di Marco Tronchetti Provera, Presidente Fondazione Pirelli, dei professori Marco Fortis, Alberto Mantovani, Francesca Bria, del Direttore Generale di Enel, Francesco Starace e di Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano.

Il concerto al Teatro alla Scala con la Nona Sinfonia di Beethoven diretta dal Maestro Riccardo Chailly chiuderà la giornata milanese di Steinmeier.

ECCO DICHIARAZIONE CONGIUNTA ALLA STAMPA DELLA PRESIDENZA FEDERALE E DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

I Presidenti della Repubblica Italiana e della Repubblica Federale di Germania, Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier, si sono incontrati oggi a Milano per sottolineare, alla luce della pandemia di Covid-19 che ha colpito in maniera particolarmente grave l’Italia, la comune solidarietà europea e i legami particolarmente stretti che uniscono i due Paesi, e prima di tutto, i loro popoli.

Il Presidente Federale Steinmeier e il Presidente della Repubblica Mattarella hanno incontrato alcuni Sindaci di Comuni italiani e tedeschi rappresentativi delle esperienze di gemellaggio in atto, nonché alcuni rappresentanti delle Associazioni dei Comuni di ambedue i Paesi, al fine di discutere degli scambi al livello comunale tra le due Repubbliche, specialmente per quanto riguarda i settori più importanti per il futuro.

Gli oltre 400 gemellaggi comunali che uniscono Germania e Italia, svolgono, alcuni da decenni, una vivace e composita attività per la comprensione e l’incontro tra le comunità in Italia e in Germania, contribuendo in questa maniera alla coesione al livello europeo.

In particolare ciò ha avuto una recente dimostrazione nell’impegno solidale manifestato durante la pandemia di Covid-19.

I gemellaggi tra Comuni rappresentano un elemento irrinunciabile della cooperazione bilaterale e di un’Europa vissuta dalle società civili.

Nel corso dell’incontro il Presidente Federale Steinmeier e il Presidente della Repubblica Mattarella hanno annunciato l’iniziativa di un “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania” al fine di promuovere una esemplare partnership italo-tedesca al livello di Comuni. Con il primo conferimento del Premio dei Presidenti si vuole rendere visibile il valore della cooperazione comunale internazionale per le relazioni italo-tedesche e indirizzare la collaborazione tra Comuni verso i temi del futuro.

Saranno ammissibili cooperazioni e progetti tra Comuni, svolti anche attraverso enti senza scopo di lucro in Germania e in Italia. Il Premio è dotato di 200.000 Euro e viene finanziato in forma paritetica da ambedue i Governi. Sarà conferito nel 2021 e includerà le seguenti categorie: innovazione, cultura, giovani, coesione sociale.

La selezione dei premiati verrà effettuata da una giuria italo-tedesca.

Gemeinsame Presseerklärung des Bundespräsidialamtes und der Presidenza della Repubblica:

Die Präsidenten Italiens und der Bundesrepublik Deutschland, Sergio Mattarella und Frank-Walter Steinmeier, sind heute (17. September) in Mailand zusammengetroffen, um vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie, die insbesondere Italien schwer getroffen hat, die gemeinsame europäische Solidarität und die besonders engen, vor allem zwischenmenschlichen Verbindungen zwischen beiden Ländern zu bekräftigen.

Bundespräsident Steinmeier und Staatspräsident Mattarella sind mit ausgewählten Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern deutscher und italienischer Städtepartner sowie Vertretern der Kommunalverbände beider Länder zusammengetroffen, um über den grenzüberschreitenden kommunalen Austausch, insbesondere in wichtigen Zukunftsbereichen, zu diskutieren.

Die Deutschland und Italien verbindenden über 400 Städtepartnerschaften leisten teils seit Jahrzehnten in vielfältiger Form aktive Verständigungs- und Begegnungsarbeit für die Menschen in Italien und Deutschland und tragen damit zum europäischen Zusammenhalt bei. Dies hat zuletzt insbesondere das solidarische Engagement während der Covid-19-Pandemie gezeigt.

Kommunale Partnerschaften sind ein unverzichtbarer Bestandteil der bilateralen Zusammenarbeit und eines gelebten Europas der Zivilgesellschaften.

Im Zuge des Treffens haben Bundespräsident Steinmeier und Staatspräsident Mattarella die Initiative eines „Preises der Präsidenten für die kommunale Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Italien“ angekündigt, um beispielhafte deutsch-italienische Partnerschaften auf kommunaler Ebene zu fördern. Mit der erstmaligen Vergabe des Preises der Präsidenten soll der Wert der grenzüberschreitenden kommunalen Zusammenarbeit im deutsch-italienischen Verhältnis sichtbar gemacht und die kommunale Zusammenarbeit auf Zukunftsthemen ausgerichtet werden.

In Frage kommen Partnerschaften und Projekte zwischen Kommunen, auch mittels gemeinnütziger Einrichtungen in Deutschland und Italien. Der Preis ist mit insgesamt 200.000 Euro dotiert und wird paritätisch von beiden Regierungen finanziert. Er wird 2021 verliehen und folgende Kategorien umfassen: Innovation, Kultur, Jugend, soziale Kohäsion.

Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine deutsch-italienische Jury.