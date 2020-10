Rozzano. Attivo anche online il nuovo sportello polifunzionale del Comune

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 1 ottobre 2020 – Novità digitali in arrivo a Rozzano. Dal 1° ottobre è attivo il nuovo sportello polifunzionale del Comune, un servizio che consente ai cittadini di prenotare online un appuntamento con gli uffici, richiedere la carta di identità elettronica, ottenere certificati anagrafici e di stato civile, presentare una richiesta di residenza ed effettuare il pagamento delle contravvenzioni. Un unico sportello e punto di riferimento per inviare pratiche e richiedere documenti senza recarsi in Comune personalmente. Una novità digitale con un duplice vantaggio: si riducono i tempi di attesa per il cittadino e la pubblica amministrazione migliora il lavoro dei suoi uffici.

Con lo sportello telematico il Comune attua il piano di informatizzazione introdotto dalla legge, tutte le pratiche presentate attraverso lo sportello telematico infatti sostituiscono quelle in formato cartaceo perché rispettano i dettami del codice dell’amministrazione digitale.

Tanti i servizi offerti. Accedendo al portale si può fissare un appuntamento con gli uffici comunali scegliendo giorno e orario per recarsi allo sportello senza fare la fila, si può consultare l’albo pretorio comunale per scaricare atti e provvedimenti sia in corso di pubblicazione che storici. Si può richiedere inoltre la carta di identità elettronica ed ottenere tutti i certificati anagrafici e di stato civile come le dichiarazioni di residenza, di convivenza di fatto e di rinnovo del permesso di soggiorno. E’ possibile richiedere certificazioni sia per sé stessi che per il proprio nucleo familiare.

Altra novità riguarda i pagamenti elettronici. Dal portale si possono effettuare versamenti in modo sicuro e trasparente e si possono pagare le contravvenzioni emesse dalla polizia locale.

Per i cittadini sarà davvero semplice utilizzare il nuovo sportello telematico per prenotare un appuntamento con gli uffici, richiedere la carta di identità o consultare documenti. Basta accedere al sito internet del Comune www.comune.rozzano.mi.it, cliccare su servizi online e registrarsi. Per richiedere i certificati anagrafici e di stato civile bisogna invece effettuare il login utilizzando lo SPID (sistema pubblico di identità digitale) oppure la carta regionale dei servizi, in questo caso serve il lettore che molti cittadini hanno già in casa, per esempio per accedere ai servizi sanitari.

“Di fatto, con questo sportello telematico il Comune entra nelle case dei cittadini – spiega il sindaco Gianni Ferretti – è uno strumento efficace che consente di espletare una serie di servizi in maniera veloce e comoda, con l’abbattimento di tempi di erogazione. Tra i nostri obiettivi c’è quello di rendere più snelli i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione e di renderli possibili in qualunque momento – aggiunge il primo cittadino – vogliamo investire su una amministrazione sempre più all’avanguardia e improntata all’e-government e questo è un importante passo in avanti in quella direzione”.

“Con questo servizio governiamo i cambiamenti che negli ultimi anni hanno coinvolto tutti i settori e la vita di ciascuno di noi, ormai la digitalizzazione è diventata un’esigenza – ha commentato Simone Scavilla, assessore all’innovazione tecnologica – con gli uffici comunali è stato fatto un grande lavoro di revisione dei contenuti e dell’intera modulistica che troverete pubblicata all’interno dello sportello, per questo motivo ringrazio tutti coloro che hanno lavorato al progetto e ne hanno preso parte”.

“Molte pratiche fino ad ora consegnate in forma cartacea adesso potranno essere presentate da casa. Il cittadino ha la garanzia che la sua richiesta arrivi agli uffici e la possibilità di controllare ogni fase dello stato di avanzamento del procedimento – spiega Ermanno Valli, assessore ai servizi demografici – ad esempio, il cittadino che ha bisogno di un certificato anagrafico potrà accedere all’apposita sezione dove troverà il modello da compilare. Si verrà guidati attraverso i vari campi, al termine il documento dovrà essere firmato digitalmente e verrà trasmesso alla posta elettronica certificata del Comune. Sarà quindi automaticamente protocollato e preso in carico dall’ufficio”

Il nuovo servizio è stato impostato per essere facilmente accessibile a tutti i cittadini. La grafica risponde alle linee guida per il design della pubblica amministrazione e il sito è costruito anche per essere consultato da ipovedenti. Tutto questo non significa che chi non ha ancora molta confidenza con gli strumenti digitali non possa continuare a sbrigare le pratiche in Comune. Gli impiegati allo sportello ci saranno ancora.