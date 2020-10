Casinò in Italia: dove trovarli e cosa offrono

Milano, 9 ottobre 2020 – Il coronavirus ha cambiato la nostra vita sotto moltissimi aspetti: a partire dal modo di lavorare, dalla scuola, dalla ristorazione e persino il mondo del gioco d’azzardo. Una soluzione può essere quella di utilizzare i casinò online i quali hanno un’offerta molto ampia, esistono però moltissimi siti differenti che possono confondere e disorientare il giocatore; la nostra scelta è online casinò canada.

Al momento in Italia sono presenti 4 casinò, ora andremo ad approfondirli uno alla volta.

Il più prestigioso è sicuramente il casinò di Venezia, luogo nel quale fu aperta la prima casa da gioco del mondo nel 1638. Al giorno d’oggi sono due le sedi in cui si svolge il gioco d’azzardo nel capoluogo veneto: Ca’ Vendramin Calergi, sede storica che si affaccia sul Canal Grande e dimora rinascimentale e Ca’ Noghera, il primo casinò all’americana in Italia. Quest’ultima sede è stata inaugurata nel 1999 in una zona più periferica, vicino all’aeroporto Marco Polo. La sede nel centro di Venezia offre la possibilità di giocare a tutti i più noti giochi francesi: come la roulette francese, Punto Banco e Chemin de Fer. Ca’ Noghera offre una vasta scelta di slot machine oltre alle attrazioni classiche.

Il casinò di Sanremo è situato in una zona centrale della città e si trova all’interno di un palazzo liberty, diventato ormai simbolo della città, progettato dall’architetto francese Eugenio Ferret.

La sua notorietà è cresciuta di pari passo con quella del festival di Sanremo, vedendo passare e diventando luogo preferito di molti VIP e personaggi famosi. Offre una vasta gamma di slot machine, ma anche giochi più classici come poker, Punto Banco e Baccarà.

Il casinò de la Vallée è situato a Saint-Vincent, una piccola località in Valle d’Aosta, questa località ha iniziato ad essere conosciuto grazie ad una fonte di acqua termale la quale rende questo luogo un importante punto di ritrovo per la nobiltà locale. Il casinò fu inaugurato il 29 Marzo 1947 all’interno di un hotel; ora ha un’offerta molto ampia: 500 slot machine, 400 postazioni per il gioco elettronico, 100 tavoli per tutti i giochi tradizionali e varie postazioni per le roulette.

Il casinò di Campione d’Italia è stato fondato nel 1917 e secondo alcune fonti storiche aveva la funzione di copertura per le attività di spionaggio; nel 1919 fu chiuso a causa della legge che vietava il gioco d’azzardo. Riaprirà nel 1933 nel canton Ticino sulle sponde del lago Caresio. La sua vicinanza a Milano lo ha reso molto popolare tra l’aristocrazia ed i benestanti della zona, vedendo passare anche personaggi famosi del calibro di Vittorio De Sica, Sofia Loren e persino lo scià di Persia.

Ricapitolando: in questo articolo abbiamo nominato e raccontato le peculiarità dei casinò in Italia, dove sono posizionati e le attrazioni che offrono e anche un po’ di storia legata a questi luoghi molto fascinosi.

