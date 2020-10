Rho. La presidente del Consiglio Comunale promuove la Campagna Nastro Rosa della Fondazione AIRC

Nel mese della prevenzione al tumore al seno, aderiscono alla raccolta fondi per la ricerca anche le 3 Farmacie Comunali

(mi-lorenteggio.com) Rho, 14 ottobre 2020 – Prevenzione e ricerca sulla cura del tumore al seno per restituire a migliaia di donne il loro progetto di vita: questi gli obiettivi della Campagna di sensibilizzazione Nastro Rosa di Fondazione AIRC, patrocinata da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e promossa a Rho dalla Presidente del Consiglio Comunale, Marisa Sinigaglia. Immediata è stata l’adesione delle 3 Farmacie Comunali per la raccolta fondi attraverso il box delle spillette rose.

Ottobre è infatti il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno. Si può sostenere la Campagna Nastro Rosa indossando la spilletta, icona della lotta al tumore al seno. Un simbolo universale che AIRC ha reso proprio grazie a una forma speciale: un nastro incompleto. La parte di colore mancante rappresenta le donne che ancora non sopravvivono a una diagnosi di tumore al seno.

“I piccoli gesti contribuiscono ad arrivare a grandi risultati – afferma la Presidente del Consiglio Marisa Sinigaglia -. Indossare la spilla del nastro rosa incompleto è un mezzo per sensibilizzare il pubblico e mostrare sostegno e vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno. Dalla mia esperienza personale ho imparato che non dobbiamo arrenderci e che la ricerca e la prevenzione sono le armi migliori per combattere il tumore. Per questo ho distribuito una spilletta AIRC a tutte le dipendenti comunali, donne a me vicine quotidianamente. Ringrazio le farmacie comunali che hanno accolto il mio invito a rendersi protagonisti nella raccolta di fondi attraverso le spille.”

Le spillette Nastro Rosa AIRC sono disponibili a fronte di una donazione minima di 2 euro nelle farmacie dell’ Azienda Speciale Farmacie Comunali Rho:

Farmacia 1

Via Cardinal Ferrari, 66, Rho

Farmacia Comunale 2

Piazza Chiesa, 2, Terrazzano di Rho

Farmacia Comunale 3

Nuova Esselunga Rho

Il tumore al seno è la neoplasia più diffusa nel genere femminile, che riguarda una donna su nove nell’arco della vita, con circa 53.000 nuove diagnosi in Italia solo nel 2019*.

Grazie ai costanti progressi della ricerca, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87%*, ma c’è ancora molto da fare per raggiungere il pieno obiettivo: curare tutte le donne, accompagnarle nella realizzazione dei loro progetti di vita, come le protagoniste della campagna Nastro Rosa di AIRC.

*Fonte AIOM, AIRTUM, Fondazione AIOM e PASSI, I numeri del cancro in Italia 2019

AIRC è il primo finanziatore privato in Italia sulla ricerca oncologica e da oltre 50 anni ha fatto della lotta al tumore al seno una delle sue sfide più importanti.

I risultati ottenuti in questi anni hanno permesso alla ricerca di offrire nuove possibilità di terapia e cura. Per saperne di più sulla campagna e sulle donazioni visitate il sito dedicato: nastrorosa.it.

Foto (da sinistra) Valentina Giro, Sabina Tavecchia, Marisa Sinigaglia, Maria Rita Vergani