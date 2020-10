Rozzano. Hashish e marijuana, pusher in manette

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 15 ottobre 2020 – Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Scalo Romana, invece, ieri sera hanno arrestato un cittadino italiano 37enne e hanno sequestrato circa 90 gr di marijuana e oltre 400 gr di hashish. Gli investigatori hanno fermato lo spacciatore in uno stabile in via Mandorli , prima che entrasse nel suo appartamento. L’uomo, vistosi scoperto, ha consegnato agli agenti 235 euro, un bilancino di precisione nascosto nel corridoio della casa, 4 panetti e un involucro di hashish dall’armadio della camera da letto e una busta di cellophane contenete marijuana.

Mentre, nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Mecenate hanno individuato il pusher che, a bordo di un monopattino elettrico, era solito effettuare le consegne agli acquirenti che lo attendevano in strada. Dopo aver assistito ad una cessione di droga, hanno fermato l’acquirente che ha tentato di disfarsi di 3 involucri di cocaina, acquistati per 50 euro poco prima, mentre il pusher, fermato poco distante, ha consegnato agli agenti altri 3 involucri di cocaina e 115 euro. I poliziotti hanno quindi esteso la perquisizione all’abitazione del pusher in viale Ungheria e hanno rinvenuto e sequestrato una busta di plastica con 3 involucri contenente 1,62 gr di #cocaina, 2,35 gr di #marijuana, un panetto di hashish di 90 gr, un bilancino di precisione e 560 euro.