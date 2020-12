NLT, una soluzione sempre più apprezzata anche dai privati

Milano, 1 dicembre 2020 – I pionieri del noleggio auto sono stati aziende e professionisti, che con questa formula possono utilizzare un mezzo per un periodo limitato, prevalentemente per motivi di lavoro.

Anche i privati però, in virtù dei benefici economici e pratici offerti da questa soluzione, stanno valutando il noleggio come alternativa all’acquisto o al leasing.

Con il noleggio a lungo termine, conosciuto anche con l’acronimo NLT, l’auto non è di proprietà del cliente, che quindi non andrà incontro ai problemi tipici dell’acquisto, come la svalutazione del mezzo o l’immobilizzazione dei capitali.

Un’auto nuova, appena uscita dalla concessionaria, già perde di valore. Anche vendendola dopo pochi mesi, non sarà quindi possibile recuperare la spesa investita. In tale ottica il noleggio è sicuramente più conveniente.

Questa formula offre diverse vantaggi pratici, poiché con una sola rata mensile è possibile pagare anche il bollo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale 24h e l’RCA. Ogni cliente può inoltre selezionare i servizi più adeguati alle sue necessità.

Tutte le incombenze burocratiche, tipiche dell’acquisto, vengono quindi cancellate con un colpo di spugna. L’unica spesa da sostenere per il privato è il carburante.

La durata del noleggio generalmente varia da 36 a 48 mesi, ma sono disponibili diverse alternative. Il grande vantaggio per i privati è proprio quello di poter plasmare il contratto secondo le loro preferenze, scegliendo il modello ed i servizi da inserire nella rata mensile.

Tra le società di noleggio più affidabili del mercato italiano c’è Rent4you, che propone una vasta gamma di modelli, dalle premium car alle city car, per adeguarsi alle esigenze di ogni guidatore.

Il noleggio a lungo termine per privati prevede una serie di opzioni, con canoni IVA inclusa particolarmente convenienti.

L’NLT è una soluzione indicata soprattutto per i privati che percorrono molta strada, e che quindi devono sostenere numerose spese in termini di manutenzione, come cambio gomme, sostituzione di freni e pastiglie o tagliandi vari.

Tutte queste spese sono già incluse nella rata mensile, che vengono così spalmate su un periodo di tempo più lungo, senza incidere eccessivamente sul budget personale.

C’è poi da considerare un altro aspetto molto interessante, cioè la possibilità di cambiare vettura con più frequenza, scegliendo di volta in volta i modelli nuovi ed appena usciti sul mercato.

In questo modo ogni guidatore può provare il brivido di guidare auto nuove di zecca, che garantiscono anche una maggiore efficienza e reattività, a beneficio della sicurezza stradale. Tale formula è quindi consigliata anche a chi ama provare modelli di diverse marche.

L’NLT è una formula versatile e duttile, che si adatta alle mutate esigenze degli utenti. Una giovane coppia, ad esempio, con buone probabilità è interessata a noleggiare un’auto sportiva, puntando soprattutto al design.

Dopo due anni potrebbe però arrivare un bambino, quindi in tal caso sarebbe sufficiente noleggiare una vettura più ampia e spaziosa, puntando sul comfort e sulla praticità.

L. M.