Grave incidente stradale in Tangenziale Ovest: tratto chiuso tra Rozzano e la S.S. 35 in direzione Nord – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 dicembre 2020 – Questa sera, intorno alle ore 20.00, mentre era in corso una fitta pioggia, lungo la Tangenziale Ovest, in direzione Nord tra Rozzano/Quinto De’ Stampi (Km. 23+820) e la S.S. 35 Pavia/MI – Ticinese (Km. 21+386), per un grave incidente, nel quale sono rimasti coinvolti anche dei bambini di 10, 12 e 16 anni e tre adulti. Sul posto sono giunte cinque ambulanze e quattro automediche insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polstrada.

Faticoso il lavoro dei Vigili del Fuoco, che per estrarre i feriti degli abitacoli, hanno dovuto lavorare in team usando cesoie.

Grave il bilancio: una donna è deceduta, quattro i feriti in codice rosso e in gravi condizioni, mentre uno è in codice giallo all’ospedale Humanitas.

Mentre in Tangenziale Ovest sono ancora in corso i rilievi e i soccorsi, lungo la Tangenziale Est, in direzione Sud, tra gli svincoli di Cascina Gobba e Lambrate, è avvenuto un altro grave incidente, con 6 persone coinvolte.

Redazione