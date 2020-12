(mi-lorenteggio.com) Pieve Emanuele, 22 dicembre 2020 – Tre donne ferite, una di 57 anni, una di 66 e una di 37, il bilancio di un incidente tra due vetture avvenuto lungo la S. P. 28, all’altezza del cimitero. Soccorso dai Vigili del Fuoco e da tre ambulanze, le donne sono state trasportate in ospedale, due in codice giallo, una in codice verde, mentre la Polizia Locale ha compiuto tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

V. A.