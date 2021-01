(mi-lorenteggio.com) Rovellasca, 1 gennaio 2021 – Stamane, intorno alle ore 8.15, in via 20 settembre, nei pressi della Stazione, una donna di 37 anni è stata investita riportando gravissime ferite. Soccorsa anche dal personale medico dell’elisoccorso, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna di Como in codice rosso.

