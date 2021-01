(mi-lorenteggio.com) Premana, 4 gennaio 2021 – Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16.43, un ragazzo di 18 anni mentre percorreva in bici e in discesa via Martiri di Cefalonia ha perso il controllo della propria bicicletta, cadendo rovinosamente al suolo. Soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Premana e dal soccorso alpino, si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso, giunto da Como, che ha trasportato il giovane all’ospedale di Lecco.

V. A.