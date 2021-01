Tragedia a Rescaldina: si è dato fuoco davanti alla madre, 46enne deceduto per le gravi ustioni

(mi-lorenteggio.com) Rescaldina, 4 gennaio 2021 – Quello che si credeva in un primo momento un grave infortunio, avvenuto in un cortile di via Campi, al civico 5 si è rivelato essere una tragedia.

L’uomo di 46 anni, che ha riporto ustioni da fuoco su oltre 80% superficie corporea è deceduto dopo l’arrivo all’ospedale di Legnano e le forze dell’ordine hanno ricostruito quanto avvenuto. Inutili i soccorsi dei medici dell’elisoccorso giunto da Como.

Stando ad una ricostruzione: l’uomo ha preso una tanica di benzina e si è dato fuoco davanti alla madre.

V. A.