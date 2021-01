WhatsApp Rozzano supera i mille iscritti

Dopo un mese di sperimentazione il nuovo servizio di informazione messo a disposizione dei cittadini dall’amministrazione comunale ha dato ottimi risultati raggiungendo oltre mille iscrizioni

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 19 gennaio 2021 – I numeri parlano chiaro, il nuovo canale di informazione a servizio dei cittadini, che possono ricevere notizie, informazioni e aggiornamenti in tempo reale sul Comune attraverso WhatsApp, ha avuto un riscontro positivo. A distanza di solo un mese dal battesimo del servizio di messaggistica instantanea dell’amministrazione comunale, sono più di 1000 i cittadini che hanno deciso di iscriversi e il numero delle adesioni è in continua crescita.

Attivato lo scorso dicembre sul numero 0282261, il servizio è completamente gratuito e ha lo scopo di trasmettere via smartphone informazioni di pubblica utilità, di emergenza, di eventi e di ciò che accade in città sfruttando la velocità e la capillarità di WhatsApp, rendendo così più semplice e diretta l’informazione nei confronti del cittadino.

“Attraverso questo canale – ha detto il sindaco Gianni Ferretti – abbiamo aperto una nuova opportunità cogliendo la sfida dei tempi. WhatsApp rientra naturalmente nel più ampio lavoro che abbiamo avviato con l’intento di essere sempre più vicini ai nostri cittadini con diversi strumenti di comunicazione. Siamo soddisfatti del traguardo raggiunto e di questa scelta adottata per informare in modo più veloce ed immediato”.

Tramite WhatsApp Rozzano vengono comunicate informazioni di pubblica utilità, scadenze comunali, modifiche alla viabilità, eventuali stati d’emergenza, iniziative ed eventi in programma sul territorio comunale. Per iscriversi è necessario scaricare sul proprio smartphone l’applicazione WhatsApp, inserire tra i propri contatti in rubrica il numero 0282261 (il salvataggio in rubrica di questo numero è una condizione necessaria per poter ricevere messaggi) ed inviare un messaggio sempre attraverso WhatsApp con il seguente testo: Iscrivimi.

Il Comune invia i messaggi tramite la modalità broadcast, dunque nessun utente può vedere i contatti di altri utenti che hanno scelto di attivare il servizio. Il numero del Comune è abilitato esclusivamente all’invio delle informazioni utili, in maniera unidirezionale. Il servizio non ha quindi il compito di ricevere segnalazioni. Attivando il servizio il cittadino accetta anche di non chiamare né inviare messaggi attraverso lo stesso canale. Per rimuovere la propria iscrizione al servizio basta inviare un messaggio con la scritta: Cancellami.