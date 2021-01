ASST Ovest Milanese sta procedendo la “Fase 1” della Campagna Vaccinale anti-Covid-19

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 gennaio 2021 – In stretto coordinamento con Regione Lombardia e ATS Città Metropolitana di Milano, ASST Ovest Milanese sta procedendo all’effettuazione della “Fase 1” della

Campagna Vaccinale anti-Covid-19 mediante il vaccino Pfizer-Biontech.

La vaccinazione del personale sanitario, socio-sanitario e amministrativo della ASST ha avuto inizio il 31 dicembre 2020 ed è terminata venerdì 15 gennaio con una percentuale di adesione di oltre l’80%.

Nei giorni scorsi sono stati vaccinati anche i Medici di Medicina Generale e i

Pediatri di Libera Scelta (con adesioni per queste due categorie di oltre il 90%),

nonché gli operatori delle Associazioni di Assistenza (Croci) e i dipendenti di

ATS Milano afferenti al nostro territorio, per un totale complessivo di 1.970

vaccinazioni.

Le persone vaccinate finora sono complessivamente 5.769.

Dalla giornata odierna, 21 gennaio, a distanza di ventuno giorni dalla prima

inoculazione, inizia la fase di somministrazione della seconda dose del vaccino.

È tuttora in corso la distribuzione del vaccino alle RSA del territorio che sono

state individuate da ATS Milano, per le quali si è provveduto a formare e

supportare gli operatori per la fase di diluizione dei flaconi, per l’inserimento dei

dati e per la somministrazione del vaccino.

Terminata la “Fase 1”, prenderanno il via le Fasi successive con il coordinamento di

Regione Lombardia e ATS Città Metropolitana di Milano.