Elezioni Amministrative 2021. Nasce “Milano Concreta”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2021 – Riceveviamo e pubblichiamo:

E dopo mesi di lavoro e d’interlocuzioni costanti tra noi, neanche il lockdown ha placato le nostre motivazioni più vere e siamo adesso contenti di poter annunciare la partenza per un viaggio che non si limiterà al solo appuntamento delle Amministrative 2021. Quello è solo il punto di partenza di un lungo percorso insieme alla cittadinanza, dove le parole lasceranno spazio ad azione, progettazione e proposte al centro delle quali ritorni la vera “partecipazione”, l’innovazione, la rinascita culturale ed economica di una città come Milano che è stanca delle parole o di sole lamentele.

Stavolta ci vogliono fatti “concreti” e proposte semplici ma ben determinate.

Milano Concreta nasce proprio con elementi di semplicità e con un simbolo che per noi è la sintesi dell’efficienza, la professionalità e il pragmatismo milanese. La figura è di un “Timbro”che identifichi il nome di questa lista civica all’insegna di una “trasversalità totale” dove contano le idee prima delle bandiere e contrapposizioni d’interesse o ideologiche. Un timbro che normalmente nella vita lavorativa e quotidiana certifica un atto, conferma l’avvio di un procedimento e alla fine arriva ad essere un “sigillo di garanzia” dal momento in cui le idee sono messe ”nere su bianco”.

Vi aspettiamo per un progetto di sviluppo a lungo termine in una Milano del domani, dove la politica non è sinonimo di polemica ma di festa collettiva e laboratorio d’idee.

Milano si merita di più, per questo siamo convinti che una terza via sia ancora possibile, ed è quella della concretezza.

Così in una nota annunciano la nascita del progetto i componenti del comitato proponente della neo-lista civica “Milano Concreta”

Simone Sollazzo

Luca Vinti

Gianluca Gennai

Oscar Persico

Erika Barani