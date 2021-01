Usmate Velate. Fornitura sacchi a domicilio, distribuzione al via nel weekend

Usmate, 27 gennaio 2021 – Prenderà il via questo weekend (sabato 30 gennaio e domenica 31 gennaio) la distribuzione a domicilio dell’annuale fornitura di sacchi, che comprenderà Ecuosacco, Multipak e Umido.

L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione Comunale e realizzata in collaborazione con il gruppo di volontari della Protezione Civile di Usmate Velate, è finalizzata ad evitare ogni forma di assembramento in un periodo di emergenza sanitaria, dove è richiesto di ridurre al minimo ogni spostamento superfluo.

I cittadini riceveranno direttamente a casa propria la fornitura spettante per il 2021: come anticipato, il territorio comunale verrà frazionato e la consegna avverrà entro la fine del mese di marzo suddivisa per sezioni elettorali. Di conseguenza, alcune zone del territorio verranno coperte prima di altre.

Le prime vie ad essere raggiunte dalla consegna del kit saranno quelle delle Sezioni Elettorali 1 e 6. La consegna avverrà quindi nelle vie Asiago, Luini, Cadore, Carso, Garibaldi, Mazzini, Isonzo, Istria, Sauro, Pasubio, Dell’Asilo (sezione 1), Cascina Vega, Gramsci, Frank, Alighieri, Turati, Deledda, Leopardi, Ungaretti, Monfrini, Foscolo, Vela e Europa (sezione 6).

Ciascun nucleo familiare riceverà comunque la fornitura già pre-registrata nel sistema CEM, in modo tale da proseguire nella filosofia di tracciamento del rifiuto.

I volontari della Protezione Civile che effettueranno la distribuzione della fornitura sacchi non sono autorizzati ad entrare all’interno delle abitazioni. La distribuzione è gratuita e non è richiesto alcun pagamento: in caso di sospetti, si invita la cittadinanza a rivolgersi alle Forze dell’Ordine segnalando l’accaduto.

In caso di particolari necessità, rimane comunque attiva la possibilità di ritirare la dotazione su appuntamento direttamente in Municipio, telefonando al numero 039 6757037 o inviando una email all’indirizzo lucia.penati@comune.usmatevelate.mb.it; per il ritiro, sarà necessario presentarsi muniti di CEM Card e di tessera sanitaria.

L’utenza potrà prenotarsi per il ritiro sia il giovedì mattina, dalle ore 9 alle ore 12, sia ogni ultimo sabato del mese, sempre dalle ore 9 alle ore 12.