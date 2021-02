(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 1 febbraio 2021 – Intorno alle ore 19.30, lungo la Sp 38, un ragazzo di 25 anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria vettura uscendo di strada. Soccorso dalla Polizia Locale e dai sanitari di un’ambulanza, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Redazione