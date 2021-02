(mi-lorenteggio.com) Lecco, 1 febbraio 2021 – Oggi, intorno alle ore 16.00, sul monte Grigna, a quota 1.500, è caduta una slavina con un fronte di circa 50 m. In corso le ricerche per escludere la presenza di persone coinvolte anche in assenza di segnalazioni.

