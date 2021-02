Come muoversi durante una vacanza in Sardegna

Milano, 24 febbraio 2021 – La Sardegna è una meta molto apprezzata dai turisti, sia per le sue spiagge bianche incantevoli caratterizzate da una sabbia finissima e dal mare turchese, che per le serate mondane in Costa Smeralda frequentate anche dai personaggi famosi.

La Sardegna cela numerosi itinerari da poter seguire per visitare tutta l’isola e ha molto da offrire. Il modo migliore per muoversi per tutta l’Isola è la macchina, oppure è possibile scegliere di girare tra le città mediante l’utilizzo dei numerosi traghetti disponibili. L’isola è molto grande e per essere visitata interamente bisogna avere una disponibilità di almeno 10 giorni.

Le piccole isole che si trovano in prossimità delle coste sono perfettamente collegate con i traghetti: Da Palau, ad esempio, si arriva all’Isola di La Maddalena, dalla quale partono i traghetti per altre isole vicine, come quelle di Santa Maria, Spargi e Budelli. Da Caloforte, si arriva facilmente sull’Isola di San Pietro.

L’isola si può raggiungere in traghetto o in aereo, se si desidera viaggiare in auto, è possibile portare il proprio mezzo imbarcandosi con il traghetto, partendo da uno dei numerosi porti d’Italia. I costi variano in base al punto di partenza, ai giorni e in base al tipo di trasporto. Confronta i prezzi dei traghetti per la Sardegna online e trova le migliori offerte, così da iniziare a programmare la prossima vacanza.

Muoversi in auto in Sardegna: ecco come fare

Il mezzo migliore per visitare la Sardegna è l’automobile e arrivando tramite il traghetto è possibile portare nell’isola il proprio mezzo, oppure si può scegliere di noleggiare un’auto all’arrivo.

La Sardegna è sprovvista di autostrade ma è ben collegata tramite strade a scorrimento veloce che permettono di raggiungere velocemente le principali località dell’Isola. La SS131 attraversa l’intera isola da nord a sud e collega Cagliari, Sassari e Porto Torres, passando per Oristano.

Da Sassari è possibile deviare per Alghero, mentre da Abbasanta parte la SS131DCN che passa da Nuoro fino ad Olbia. Da quest’ultima, proseguono altre strade che portano fino a Costa Smeralda, Palau e Santa Teresa di Gallura.

Per spostarsi lungo le coste bisogna prendere necessariamente le strade stradali, ottime da seguire anche in moto perché sono caratterizzate da numerose curve e tornanti che percorrono tutta la circonferenza dell’isola:

La SS200 e SS126 percorrono la costa settentrionale e quella occidentale;

La SS195 si snoda lungo la costa meridionale;

La SS-130 porta direttamente ad Iglesias da Cagliari;

porta direttamente ad Iglesias da Cagliari; La SS125 percorre la costa orientale.

Come muoversi in treno in Sardegna

Oltre agli autobus pubblici e privati, in Sardegna ci si può muovere mediante i servizi ferroviari forniti da Trenitalia e dalle Ferrovie della Sardegna. La rete ferroviaria di Trenitalia dispone di una tratta che collega Cagliari con Sassari e Porto Torres, con Olbia e Golfo Aranci e con Iglesias e Carbonia.

Un modo originale per visitare l’entroterra della Sardegna è viaggiando a bordo delle vetture di fine ottocento del Trenino Verde che viaggiano soprattutto nelle zone più interne dell’isola e permettono di godere di paesaggi difficilmente raggiungibili in altro modo.

Le tratte percorse dal Trenino Verde, alla scoperta dei paesini più isolati, sono 4:

Mandas – Arbatax che attraversa il massiccio montuoso del Gennargentu nella zona dell’Ogliastra;

Isili – Sorgono che parte da Isili e arriva fino in Barbagia;

Sassari – Nulvi – Tempio Pausania – Palau che attraversa le colline dell'Anglona ed arriva fino in Costa Smeralda;

che attraversa le colline dell’Anglona ed arriva fino in Costa Smeralda; Macomer – Bosa che attraversa le regioni del Marghine nel nuorese e della Planargia nell’oristanese.

L. M.