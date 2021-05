Vini biologici, biodinamici e naturali: a Biassono (Mb) la nuova edizione di “Vinissimo”

BIASSONO (MB), 11 maggio 2021 – È tutto pronto per la nuova edizione di “Vinissimo”, la mostra mercato di vini biologici, biodinamici, naturali e piwi di produzione artigianale in programma a Biassono (MB): nei giardini di Villa Verri, sede del Municipio del Comune brianzolo, sabato 3 e domenica 4 luglio decine di piccoli vignaioli provenienti da tutta Italia torneranno a presentare le proprie produzioni, realizzate senza l’aiuto della chimica e della tecnologia.

Come è stato fin dalla sua nascita per precisa volontà degli organizzatori (il Comune di Biassono, la cooperativa Controluce e AHUM Pilgrim), “Vinissimo” non è e non sarà mai una manifestazione esclusiva o elitaria ma, piuttosto, un momento d’incontro, di convivialità e di cultura. La mostra mercato resta, infatti, quello che era fin dall’inizio: una due giorni per conoscere e degustare i vini prodotti con i metodi e le pratiche di una volta e, soprattutto, con l’amore e la passione tipica di chi ha a cuore il territorio, l’ambiente, la tradizione e la natura.

Da sempre a favore di un’agricoltura etica e sostenibile, “Vinissimo” si pone l’obiettivo di valorizzare i piccoli produttori che guardano più alla qualità che al profitto e di riscoprire e promuovere tutto quello che sta dietro o, meglio ancora, dentro una bottiglia: le storie, il lavoro e la passione di chi ha fatto del vino una ragione di vita.

Dopo lo stop forzato nel 2020 a causa della pandemia, l’edizione di quest’anno costituirà il primo piccolo passo verso una nuova normalità rispettosa della sensibilità di tutti e verrà organizzata in piena sicurezza, secondo le disposizioni sanitarie che saranno in vigore nel mese di luglio.

Grazie alla collaborazione con AHUM Pilgrim, comunità per appassionati di attività legate alla musica, alla vita all’aria aperta e alla ricerca di nuove consapevolezze in ambito sociale, culturale, artistico e ambientale, quest’anno “Vinissimo” prolungherà i suoi orari di apertura con l’evento #Vino#Chiacchiere#Musica: un momento di condivisione nel segno delle “good vibrations” sonore accompagnate dalla selezione musicale di AHUM che, sabato 3 luglio dalle 18 alle 22, organizzerà “Soul & Spirits”, maratona sonora con noti dj della scena soul, funky e jazz come DJ Henry, King Raphael e Too Much “Hot Lips” DJ Groove.

Domenica 4 luglio, invece, sarà la volta del cantautore e bluesman siciliano Marco Corrao, che alle 19.30 presenterà il suo nuovo album “Nebros”.

VINISSIMO – QUARTA EDIZIONE

Quando

Sabato 3 luglio: Vinissimo (ore 14-20), #Vino#Chiacchiere#Musica (ore 20-22).

Domenica 4 luglio: Vinissimo (ore 11-19), #Vino#Chiacchiere#Musica (ore 19-21).

Dove: giardini di Villa Verri, via Cesana e Villa 1, Biassono (Mb).

Costi: il biglietto d’ingresso costa 12 euro e comprende il calice da degustazione, la tracolla portacalice e la possibilità di partecipare alle degustazioni guidate. Tutti i vini presenti potranno essere degustati e acquistati direttamente dai produttori.

Prenotazioni: i biglietti d’ingresso sono acquistabili sul sito www.ahumpilgrim.org