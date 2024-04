Corsico. Auto in fiamme davanti a condominio lungo il Naviglio, soccorsi in azione

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 29 aprile 2024 – Questa sera, alle ore 22.27, lungo la via Milano, parallela del Naviglio Grande, un veicolo, parcheggiato davanti ad un concessionario, sito sotta ad un condominio, all’altezza dell’incrocio con la via Turati, per cause in fase di accertamento, ha preso fuoco. Le fiamme, oltre ad aver avvolto rapidamente il veicolo, avrebbero danneggiato altri veicoli e anche l’edificio sotto al quale era parcheggiato e il fumo nero ha avvolto lo stabile.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi: due automediche, un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.

Due donne, una di 48 anni e una di 28 anni sono state soccorse dai sanitari e una è in codice giallo.

Notizia in fase di aggiornamento

V. A.