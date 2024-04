L’11 e 12 maggio il Palazzo Esposizioni di Pavia si anima con “PET in FIERA”, l’evento dedicato agli animali domestici

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 29 aprile 2024 – Terza edizione per PET in fiera, la manifestazione pavese dedicata ai nostri amici pelosetti.

Un evento immersivo per tutta la famiglia e per chi ama gli animali domestici, che promette di stupire e appassionare tutti i visitatori, nessuno escluso.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, il pubblico potrà ammirare oltre 90 stand, che si distinguono per tipologie nel campo dell’alimentazione e della toilettatura, del benessere, centri cinofili, veterinari, allevatori, esperti di igiene, stilisti, fotografi del settore, cat/dog influencer. Non mancheranno anche guardie rurali, enti ed associazioni la cui mission è proprio la tutela degli animali e dell’ambiente.

PET in Fiera è soprattutto un ricco programma di eventi, esibizioni, dimostrazioni, esercitazioni e simulazioni: mobility, agility, elementi di primo soccorso, urban class, obbedienza, difesa e sfilate.

Novità 2024: una nuova e ampia area felina con molti esemplari presenti e con omaggi per tutti i partecipanti. Inoltre sarà presente una Cat Room, un luogo dove conoscere da vicino e personalmente il meraviglioso mondo felino.

Non mancherà la piscina dedicata a dimostrazioni di salvataggio, acquaticità, esercizi di free style e il battesimo dell’acqua, tanto apprezzato nella scorsa edizione.

In programma la sfilata cinofila amatoriale “Best Friend in Show” per domenica 12 con ricchi premi in palio.

PET in Fiera si conferma la manifestazione che vuole favorire la conoscenza, il rispetto e l’educazione del fantastico mondo degli animali “amici a quattro zampe” lasciandosi affascinare dalle sue mille sfumature.

Sul sito www.petinfiera.it sarà disponibile nelle prossime settimane la programmazione di tutti gli eventi.

ORGANIZZATORI UFFICIALI: Dea Servizi – Cura Carpignano Pavia

Orari:

11/12 maggio 10.00 -19.30

Ingresso: 10 euro intero – 9 euro ridotto per 2 giorni – 7 euro ridotto per 1 giorno.

Sul sito è possibile scaricare l’invito

Per info: info@deaservizi.it – 0382.483430 – 333 7296957 – 339 3455700 – petinfiera.it