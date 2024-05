Lombardia, Cecchetti (Lega): “In arrivo 3,4 milioni per interventi stradali in piccoli comuni”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 15 maggio 2024 – “In arrivo alla nostra Lombardia risorse importantissime dal Mit per interventi stradali nei piccoli comuni. Si tratta di 3,4 milioni di euro con cui saranno finanziati interventi di messa in sicurezza e manutenzione. Un risultato importante frutto dell’attenzione e del pragmatismo con cui il ministro Matteo Salvini sta lavorando incessantemente dimostrando vicinanza ai singoli territori. Bene che finalmente le nostre comunità possano contare su un interlocutore che ha davvero a cuore l’interesse di ogni comunità. Questa è sempre stata la forza della Lega e ancora una volta lo dimostriamo non con le parole, ma con i fatti concreti”. Così il segretario della Lega in Lombardia On. Fabrizio Cecchetti.

