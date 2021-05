Milano. Incidente auto moto in via Soderini e in via Gulli, due donne in ospedale

Altre tre donne ferite lievemente dopo esser cadute da moto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2021 – Una donna di 41 anni e una donna di 51 anni sono state trasportate in ospedale in codice giallo, dopo esser rimaste ferite, in due distinti incidenti, mentre erano alla guida del loro motoveicolo.

Il primo incidente, è avvenuto alle 12.15, in via Gulli,, , traversa di piazzale Siena, in via del Molinazzo, dove la 41enne è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Bianca e trasportata in ospedale in codice giallo.

Più grave, l’altro incidente, avvenuto alle 12.50, in via Soderini, all’altezza del civico 35, dove la ferita è stata soccorsa dal personale sanitario di un’automedica e di un’ambulanza, ed è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

In mattinata, invece, una donna di 38 anni, in piazza Buonarroti, per un incidente con una vettura una donna è stata trasportata in codice verde alla clinica Sant’Ambrogio.

Mentre, in viale Sabotino 22, una donna di 53anni è stata trasportata in codice verde al Gaetano Pini dopo esser caduta dalla sua moto, così come una donna di 31 anni è caduta dalla moto in corso XXII Marzo ed è stata trasporta all’ospedale San Paolo di Milano.

V. A.