Settala. Incidente all’alba lungo la Paullese: auto si ribalta

(mi-lorenteggio.com) Settala, 23 maggio 2021 – Stamane, alle ore 05.15, lungo la Paullese, la ex Sp415, all’altezza di una rotonda, al confine con Paullo, il conducente di una vettura, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato. Tre le persone coinvolte: un 24enne, un 25enne e un 32enne. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como, e sono giunti i Vigili del Fuoco, insieme a due ambulanze e un’automedica. Dopo le prime cure, i feriti sono stati trasportati in codice giallo in ospedale. Uno in elicottero al San Raffaele, gli altri in ambulanza.

Redazione