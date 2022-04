Pediatria oncologica: BCC Milano con LILT per l’accoglienza dei bambini ucraini

Ultimo aggiornamento il 13 Aprile 2022 – 15:04

Milano, 13 aprile 2022 – La drammatica guerra in Ucraina sta provocando un’emergenza umanitaria che colpisce in modo particolare le fasce più deboli della popolazione. LILT – Milano Monza Brianza (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) ha affiancato il reparto di Pediatria oncologica dell’Istituto dei Tumori di Milano in un’operazione straordinaria per l’accoglienza di un gruppo di bambini ucraini che hanno dovuto sospendere le terapie oncologiche a causa della guerra. BCC Milano, partner consolidato di LILT, ha partecipato a questa iniziativa di solidarietà internazionale assicurando un importante contributo a copertura dei costi relativi ai servizi di coordinamento, comunicazione e accoglienza dei bambini e delle loro famiglie.

Con il sostegno della Banca, LILT ha potuto mettere a disposizione risorse e personale. Ai profughi sono state riservate due Case del cuore LILT, perché le famiglie possano alloggiare vicino ai propri figli durante le terapie oncologiche. Inoltre, mamme e bambini sono affiancati a tempo pieno da un coordinatore e due mediatrici culturali ucraine per garantire loro la necessaria assistenza. Infine, le famiglie beneficiano dei servizi di LILT già attivi in reparto quali le attività ludico-didattiche e il servizio socioassistenziale di ascolto e aiuto.

Incontro persone che arrivano in ospedale piene di problemi e di lacrime e cerco di diventare orecchie, cuore e cervello di ognuna di loro – racconta Tetyana Chmil, ucraina ma residente in Italia da 20 anni, una delle due mediatrici professioniste impegnata in Ospedale. – Il mio compito è uno solo: offrire alle mamme informazioni corrette sulla salute dei figli. Sono sempre a disposizione di chi ha bisogno di comunicare. Mi raccomando sempre con loro di farmi ripetere più volte la traduzione se qualcosa non è chiaro. È importante capire bene anche i termini medici. Cerco di evitare che ricorrano ai traduttori automatici perché possono dare risultati sbagliati che generano ansia. Per quanto riguarda i bambini, cerco di rivolgermi a loro in modo giocoso perché sono intimoriti dal nuovo ambiente.

L’impegno in soccorso dei profughi ucraini, in particolare i bambini malati e le loro madri – dichiara Giuseppe Maino,Presidente di BCC Milanoe del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA – lo viviamo come una vera priorità, dato il duplice dramma che queste persone stanno vivendo. Siamo felici di aver dato il nostro sostegno a LILT anche in questa emergenza: assieme, in questi anni di collaborazione, abbiamo contribuito alla realizzazione di importanti progetti per il benessere e la salute delle comunità locali: oggi ampliamo i confini della nostra azione solidale.

Per maggiori informazioni sul programma LILT per l’emergenza Ucraina: legatumori.mi.it/emergenza-ucraina