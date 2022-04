Cesano Boscone. Festa della Liberazione in tre tappe – FOTO

Ultimo aggiornamento il 25 Aprile 2022 – 21:12

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 aprile 2022 – Come, in tutta Italia, la ricorrenza del 25 Aprile, Festa della Liberazione, è tornata dopo due anni in presenza.

Dopo il ritrovo in Villa Marazzi, sede di tutte le associazioni cittadina, le autorità politiche, religiose e militari cittadine, si sono ritrovate, accompagnate dalla banda di Cisliano, davanti al Palazzo Municipale, come tradizione.

Da qui il corteo si è mosso per la deposizione delle corone presso il monumento ai Caduti, sito all’interno del cimitero comunale, per poi dirigersi verso il monumento del Milite Ignoto di via Repubblica, per terminare il suo percorso davanti al terzo monumento cittadino, quello della Resistenza, situato presso i Giardini della Costituzione, sempre nel centro storico, dove si è svolto il comizio comclusivo.

Tante le bandiere della pace e del tricolore, alle finestre e sui balconi, lungo il percorso. L’Associazione Combattenti e Reduci cittadini, insieme alla locale sezione dell’Anpi hanno reso omaggio alla memoria alcuni cesanesi che ci hanno lasciato.

V. A.