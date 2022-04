FORUM ‘FOOD&BEVERAGE’, PRESIDENTE FONTANA: A GIUGNO LOMBARDIA E VALTELLINA PROTAGONISTI DELL’AGROALIMENTARE DI QUALITÀ

Ultimo aggiornamento il 28 Aprile 2022 – 18:10

Milano, 28 aprile 2022 – Alimentazione, salute e sport sono i temi su cui si incentrerà l’importante Forum che si svolgerà il prossimo mese di giugno a Bormio. È non è un caso che la Valtellina sia stata scelta come location, visto che questi tre settori rappresentino i tratti distintivi del suo territorio”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della conferenza stampa che si è svolta, questa mattina, a Palazzo Lombardia, per presenile tare la 6ª edizione del forum Food & Beverage, organizzato da The European House – Ambrosetti, in programma a Bormio i prossimi 17 e 18 giugno 2022.

A presentare l’appuntamento, che ha l’obiettivo di discutere sul futuro della filiera agro-alimentare, insieme al presidente Fontana, l’assessore regionale agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori.

Sono inoltre intervenuti Valerio De Molli (Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti), Marco Travaglia (Presidente e Amministratore Delegato di Nestlé Italiana), Armando De Nigris (Presidente del Gruppo De Nigris), Davide Franzetti (Country Sales Director di Coca Cola HBC Italy), Claudio Palladi (Presidente, Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina), Giovanni Zucchi (Vicepresidente dell’Oleificio Zucchi) e gli altri partner della community ‘Food&Beverage’ di Ambrosetti Club.

“La Valtellina – ha aggiunto Fontana – è anche terra olimpica e sede naturale di Grandi Eventi Sportivi capaci di generare attrattività turistica anche grazie ad un patrimonio enogastronomico, molto identitario”. Il Governatore ha spiegato che “l’agroalimentare è un settore strategico che si trova ad affrontare grandi sfide: la crisi energetica e gli impatti sulle filiere manifatturiere, la crescita dei costi produttivi dovuti al rincaro del prezzo di materie prime e imballaggi”.

Un riferimento poi non solo allo scenario economico e geopolitico internazionale, ma anche “alla siccità e la difficoltà di ripresa dei consumi in bar e ristoranti, complice la flessione dei flussi turistici e il caro bollette”.

“Occorre avviare prontamente gli investimenti pubblici – ha rimarcato il governatore – e utilizzare le risorse Pnrr al più presto e con intelligenza”.

“La Valtellina è una provincia montana di 183.000 abitanti – ha spiegato l’assessore Massimo Sertori – ma sa attirare ogni anno quasi 4 milioni di presenze turistiche. Il segreto sta nella qualità dei suoi prodotti, autentiche eccellenze che sanno raccontare in modo perfetto il territorio. Come accadrà, a esempio, anche in occasione della tappa del Giro d’Italia 2022 che arriverà all’Aprica e sarà dedicata allo Sforzato”.

“La Valtellina, la terra dei muretti a secco e delle eccellenze nel food&beverage – ha continuato l’assessore – ha in Bormio, giustamente, la sede di questo forum che rappresenta un’ulteriore tappa di avvicinamento al grande evento mondiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026”.

“Un territorio quello valtellinese – ha concluso Sertori – che riesce a emergere perché rappresenta la qualità, dai prodotti agroalimentari, allo sport, dal turismo al territorio. Un progetto emblematico per tutta l’Italia che ha gli stessi capisaldi”.